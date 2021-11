Review: Bowers & Wilkins 805 D4 – Helemaal volwassen

Tik-tak

Bij processorfabrikanten als Intel en AMD wordt vaak in twee trappen vernieuwd. Een eerste generatie is revolutionair en brengt nieuwe dingen, de volgende is een evolutie en verfijning van de voorgaande. Die tik-tak-approach, zoals het in de IT-wereld heet, lijkt hier op het eerste zicht ook te zijn toegepast. Of toch bij de hogere 800-modellen, de 803 D4, 802 D4 en 800 D4. Dat is geen kritiek; bij processors zijn de evolutieve generaties vaak de beste. De vergelijking gaat trouwens ook niet helemaal op. Zelfs bij de turbinekopmodellen zijn er grote veranderingen aangebracht, ze vallen gewoon niet meteen op als je naar een foto loert.

We zoomen in deze review echter in op 805 D4 – en daar zijn de technologische ingrepen met het blote oog zichtbaar. Het begint al met de luidsprekerkast zelf. Gedaan met het hoekigere ontwerp van de vorige generatie, nu heeft de 805 de reverse wrap-behuizing gekregen waarvoor je vroeger een duurder model moest aanschaffen. Bij deze techniek worden verschillende lagen hout op elkaar gelegd en onder enorme druk tot een dichtgeknepen U-vorm geperst. Om te voorkomen dat deze twee uiteindes terug open zouden plooien, worden ze bevestigd aan een blok aluminium met een koelvinafwerking. Dit is meteen de bescheiden achterkant van deze speaker, de plaats waar je de vier grote luidsprekerterminals vindt. De 805 D4 ziet er langs de achterkant even gelikt uit als vanuit eender welke andere hoek. Aan de binnenkant, die je niet ziet, vind je trouwens de cross-over.

De reverse wrap-behuizing is bovendien akoestisch interessant omdat de baffle vooraan naadloos overgaat in de zijkanten. Staande golven binnen de kast worden daarmee bestreden en ongewenste reflectie rond de drivers wordt vermeden. De gebogen vorm samen met ingrepen aan de binnenkant maken de 805 D4 nog steviger, zodat de speakerbehuizing trillingvrij blijft. Apart is ook hoe die opvallende zilverkleurige Continuum-driver met zijn grote metaalkleurige ring rondom als het ware uit de speaker groeit, zo lijkt het wel. Over dat Continuum-materiaal valt veel te vertellen, want het is best een bijzonder materiaal. Het oogt knap, met z’n zilverkleurig weefseltextuur-conus, maar is vooral op akoestisch vlak heel interessant. Break-up – waarbij een conus ongecontroleerd begint te bewegen – wordt naar zeer hoge frequenties geduwd en er zijn ook minder microscopische reflecties aan de rand. Continuum was uiteraard een blikvanger bij de D3-introductie, maar ook op de D4 speelt het een belangrijke rol.