Strak en modern

Het hoekige ontwerp van de HW-Q800A komt ons meteen bekend over. Niet enkel omdat dit 2021-model vrijwel gelijk is aan het model van vorig jaar. Samsung bewandelt qua designtaal dit pad nu eenmaal al even, wat hun producten heel herkenbaar maakt. Niet dat we daarover moeten morren. De Samsung-soundbars zien er meestal strak en modern uit.

Als je recht op de HW-Q800A kijkt, dan zie je een staaf die volledig uit een fijn metalen rooster bestaat. Geen knoppen of een display te zien – al zijn die dingen er wel. De toetsen bevinden zich bovenaan tegen de achterkant, een klein schermpje zit aan de rechterzijde verstopt achter het rooster. Samsung doet dit laatste al een tijdje en het is een slim idee. Het scherm met witte letters verschijnt enkel even als je iets doet op de remote of als je een video start met een bepaalde surroundindeling. Als we bijvoorbeeld ‘Jupiter’s Legacy’ op Netflix opstarten, scrollt er even ‘Dolby Atmos’ voorbij. De rest van de tijd is de display onzichtbaar en word je er niet door afgeleid tijdens het filmkijken. Ook de vele speakers die in de soundbar verwerkt zijn blijven onzichtbaar.

Met een breedte van 98 cm is het net een paar centimeter kleiner dan de 55-inch QE55QN95A Neo QLED-televisie die Samsung heeft meegeleverd. Dat doen ze niet zomaar; de HW-Q800A heeft Q-Symphony aan boord. Dat is een functie waarbij de speakers op de televisie niet zoals gewoonlijk uitschakelen als je de soundbar gebruikt. Neen, ze spelen op slimme wijze mee met de HW-Q800A om de sensatie van 3D-geluid te versterken. Je kunt deze functie via de tv in- en uitschakelen. Q-Symphony vereist wel een recente Samsung-tv, het werkt niet met oudere modellen of televisies van andere merken.