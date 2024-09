FWD Magazine 105 in de winkel: EISA Awards, primeurs en meer!

In dit nummer lees je ook een unieke review van een surroundopstelling bestaande uit speakers van de gloednieuwe DALI Rubikore-lijn. Of liever: een dubbele test. We onderzoeken in de uitgebreide test hoe de nieuwe Rubikore Cinema presteert én wat de meerwaarde is van de Rubikore On-Wall-speaker. Wie op zoek is naar een betaalbare alles-in-één-oplossing, moet dan weer zeker de review doornemen van de nieuwe Argon Audio Forte WiFi-lijn. We testen niet één, niet twee, maar alle drie modellen van deze familie met actieve streaming speakers.

In FWD Magazine 105 komt audio voor een keer wat meer aan bod. Toch vinden liefhebbers van beter beeld ook voldoende leesvoer in het magazine. Zowel de review van de TCL 65C855 als de test van de Hisense 65U8NQ belichten tv’s die veel bieden voor een aantrekkelijke prijs. Dat deze twee uitdagers op de tv-markt voor veel roering zorgen, daar gaat ook het opiniestuk waarmee FWD 105 opent over. Zeker lezen, want het licht ook een tipje van sluier over de moeilijkheden bij het testen van televisies.

In FWD Magazine lees je reviews van de nieuwste apparatuur, zo vertellen we het graag. En dat bewijzen we weer in nummer 105, met kakelverse tests van de Bowers & Wilkins Pi8 draadloze in-ears, een dieptereview van de luxe Meridian Ellipse draadloze speaker en een luistertest van de Sonus faber Sonetto VIII G2. De Onkyo TX-8470 is dan weer een heel interessante stereoreceiver met HDMI-inputs – een zeldzaamheid – terwijl de Sennheiser HD 620S-hoofdtelefoon op veel vlakken even bijzonder is. Welke vlakken? Dat lees je in dit nummer.

We blikken daarnaast vooruit naar de grote lanceringen van Denon en Marantz in de komende maanden. Met de MODEL 10-vlaggenschip van Marantz als de grote blikvanger. Een prototype van deze knapperd mochten we al onder embargo betasten op een event in Malta net voor de zomer, maar nu is het doek opgegaan en valt er veel te vertellen over deze monsterversterker met Purifi-technologie. Maar ook de PMA-3000NE is de moeite waard!

