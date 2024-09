Apple lanceert AirPods 4 in twee varianten

Qua design lijken de nieuwe AirPods meer op de AirPods Pro, maar dan zonder in-ear ontwerp. Net als alle voorgaande modellen komen de AirPods 4 alleen beschikbaar in het wit.

Beide modellen van de AirPods 4 hebben een verbeterde geluidskwaliteit. Dit is mogelijk dankzij de H2-chip, die Apple eerder al in de AirPods Pro stopte. De nieuwe chip moet volgens Apple zorgen voor een betere bas. Apple heeft de oplaadcase van de AirPods 4 weer iets kleiner weten te maken en voorzien van usb-c.

Naast actieve ruisonderdrukking, een transparantiemodus en adaptieve audio beschikken de duurdere varianten van de AirPods 4 over ‘conversation awareness’ en ‘personalized spatial audio’. Ook kunnen de oordopjes stemgeluiden isoleren.

De Apple AirPods 4 worden op 20 september uitgebracht voor een prijs van 129 dollar voor de normale versie en 179 dollar voor de variant met onder meer actieve ruisonderdrukking. Over een prijs en release in Nederland is op dit moment nog niks bekend.

Ook presenteerde Apple een aantal nieuwe functies voor de AirPods Pro 2. Een daarvan is continue gehoorbescherming waardoor luide geluiden geminimaliseerd worden. Daarnaast kun je de AirPods Pro 2 gebruiken als gehoorapparaat om bepaalde geluiden te versterken. Apple maakt dit mogelijk middels een gehoortest.