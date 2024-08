Oppo Pad Neo is een OnePlus Pad Go met Oppo-logo

Oppo brengt met de Oppo Pad Neo een nieuwe tablet uit in Nederland. Alhoewel nieuw, de tablet is identiek aan de OnePlus Pad Go die we eerder getest hebben. OnePlus en Oppo delen wel meer met elkaar, de bedrijven zijn tegenwoordig nauw met elkaar verweven, maar zoveel gelijkenissen als tussen de aangekondigde Oppo Pad Neo en de OnePlus Pad Go hebben we nog niet eerder gezien. De tablets zijn identiek.

Zo beschikt de Oppo Pad Neo ook over een 11.4″-scherm met een 2.4K-resolutie van 2.408 bij 1.720 pixels in een 7:5 beeldverhouding. Het toestel heeft een MediaTek Helio G99 aan boord met 8 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 8.000 mAh en kan met 33W weer opgeladen worden. De tablet heeft verder zowel voorop als achterop een camera van acht megapixel en er is ondersteuning voor lte, dus je kunt een simkaart plaatsen. Is de tablet dan qua design verschillend? Nee, want deze tablet heeft dezelfde balk achterop de behuizing met de camera in het midden (zie foto boven en onder). De kleur is eigenlijk het enige wat verschillend is. In plaats van de groene kleur Twin Mint is de Oppo verkrijgbaar in Space Grey. De OnePlus Pad Go was een fijne tablet, vooral voor entertainment. Dat is met de Oppo Pad Neo precies hetzelfde, dus de review van de OnePlus Pad Go is bij deze ook gelijk de review van de Oppo Pad Neo.

Lees de review van de OnePlus Pad Go.

Er is dus helemaal niets mis met deze tablet, maar precies hetzelfde model uitbrengen onder een andere naam is toch op zijn minst opmerkelijk te noemen. Het is wel makkelijk om te kiezen tussen beide tablets. Je hoeft nergens rekening mee te houden, behalve met de kleur. Vind je grijs een leukere kleur? Neem dan de Oppo. Ga je liever voor groen? Dan is de OnePlus jouw tablet.

Prijs en beschikbaarheid

Niet geheel toevallig heeft deze tablet van Oppo dezelfde adviesprijs van 329 euro als de OnePlus Pad Go. De laatste is echter inmiddels ook al goedkoper verkrijgbaar.