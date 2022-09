DTS Play-Fi: alles wat je moet weten over dit streaming audioplatform

Features en mogelijkheden

DTS Play-Fi biedt verschillende handige functies en mogelijkheden. Zo is Play-Fi niet gebonden aan één merk. Je kunt bijvoorbeeld een luidspreker met Play-Fi van merk A samen met een receiver met Play-Fi van merk B gebruiken. Alles is ook in een multiroom-opstelling te gebruiken, waarbij je naar één luidspreker of meerdere luidsprekers tegelijkertijd kunt streamen.

De standaard biedt Play-Fi ondersteuning voor hoge resolutie audio (24-bit/192kHz) en is het mogelijk om luidsprekers voor links en rechts te configureren in een stereo-opstelling. Als je een product hebt dat Play-Fi surround ondersteunt (een Philips soundbar bijvoorbeeld) kun je twee kleine en draadloze Play-Fi speakers achterin de kamer zetten voor een complete surround-ervaring. Deze speakers zijn na het kijken van de film ook weer eenvoudig los te koppelen en als losse (multiroom) speakers in te zetten. Ook televisies kunnen direct met speakers gekoppeld worden, mits ze Play-Fi ondersteunen. Op dit moment ondersteunen verschillende televisies van Philips het platform, waardoor je het tv-geluid draadloos in een andere ruimte kunt afspelen. Vanaf 2021 (zie verderop) kun je zelfs Play-Fi speakers inzetten als surroundspeakers bij je televisie. In onze review van de Philips W6505 en W6205 speakers met DTS Play-Fi lees je meer over de koppeling met tv en het gebruik van het Play-Fi platform.

Daarnaast biedt Play-Fi ondersteuning voor een kritische luistermodus. Als je deze inschakelt kun je hoge resolutie geluidsbestanden naar je Play-Fi-product sturen zonder transcoderen of downsampling en zonder het gebruik van kabels. Tot slot is er voor Windows-gebruiker AV-synchronisatie. Activeer de Video-modus in de Play-Fi-app voor Windows en stuur de audio naar het dichtstbijzijnde Play-Fi-product om een video te bekijken met draadloos AV-gesynchroniseerd geluid.