Bowers & Wilkins introduceert Pro-versie van de Zeppelin

De nieuwe Zeppelin Pro Edition bouwt voort op de vorm van de bestaande Zeppelin en tilt de aantrekkingskracht naar een nog hoger niveau met subtiele maar doeltreffende upgrades. Zo is de luidspreker nu verkrijgbaar in de afwerkingen Solar Gold en Space Grey, en is de downlight opnieuw ontworpen. Gebruikers kunnen nu kiezen uit 15 verschillende kleuren en de helderheid geheel naar eigen voorkeur instellen.

De nieuwe Zeppelin Pro Edition is wederom een compleet luidsprekersysteem in een stijlvolle behuizing. Deze versie presteert beter dan zijn voorgangers dankzij de Titanium Dome-tweeters, die ook worden gebruikt in de nieuwste generatie van de luidsprekers uit de 600 Serie. De tweeters zijn aan de uiterste randen van de behuizing geplaatst, zodat trillingen van de grotere drivers geen invloed hebben op de geluidskwaliteit.

De tweeters worden gecombineerd met 90-mm middentoondrivers waarin de Fixed Suspension Transducer (FST™)-technologie is verwerkt, oorspronkelijk ontwikkeld voor de premium vloerluidsprekers van Bowers & Wilkins. Deze drivers bieden verbeterde conusdemping, wat break-up effecten vermindert en zorgt voor een opener middenbereik. Daarnaast is de DSP-tuning verbeterd om het volledige potentieel van de nieuwe drivers te benutten, wat resulteert in een kamervullend geluid met nog meer heldere details.

Het systeem wordt compleet gemaakt door een 150-mm subwoofer, die een diepe, gedetailleerde en verfijnde baslaag toevoegt aan het open geluid met hoge resolutie. Deze subwoofer is ontworpen voor een zuiverdere en levendigere basweergave en is centraal in de Zeppelin Pro Edition gemonteerd om ongewenste bewegingen van de kast te voorkomen tijdens gebruik.

De Zeppelin Pro Edition is voorzien van ingebouwde multiroom-functionaliteit. Hierdoor kan hij worden gekoppeld aan andere nieuwe Zeppelins in een multiroom-omgeving of worden geïntegreerd in een systeem met draadloze luidsprekers uit de Formation Serie van Bowers & Wilkins. De Zeppelin ondersteunt streaming via AirPlay2, Bluetooth aptX Adaptive, en Spotify Connect, en biedt daarnaast toegang tot alle grote muziekstreamingdiensten via de Bowers & Wilkins Music-app, zoals Deezer, Last.fm, Qobuz, TIDAL, TuneIn, en vele anderen. Dit zorgt ook voor integratie met het assortiment draadloze en in-ear hoofdtelefoons van Bowers & Wilkins, die eveneens via de Music-app kunnen worden bediend.

De nieuwe, verbeterde Zeppelin Pro Edition is vanaf vandaag in Space Grey of Solar Gold verkrijgbaar voor €799.