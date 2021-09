Sonos gaat ondersteuning voor DTS Digital Surround Sound toevoegen

Eerder vandaag introduceerde Sonos de nieuwe Beam (Gen 2) soundbar, voorzien van Dolby Atmos-ondersteuning. Maar daar blijft het niet bij. De soundbar krijgt later dit jaar ook ondersteuning voor DTS. En dat geldt voor meerdere luidsprekers van het bedrijf. Sonos komt later dit jaar met ondersteuning voor het decoderen van DTS Digital Surround Sound via het S2-platform voor Playbar, Playbase, Amp en beide generaties van Beam en Arc.

Sonos kondigde ook plannen aan voor de Ultra HD-muziekdienst van Amazon Music, die later dit jaar in een aantal markten wordt gelanceerd en het gebruikers mogelijk zal maken om nummers te beluisteren in een lossless audioformat tot 24 bit/48 kHz op hun Sonos-speakers. In Nederland en België biedt Amazon zijn Music-dienst nog niet officieel aan.

Tot slot wil Sonos Dolby Atmos Music ondersteunen, een immersief audioformaat dat de traditionele grenzen van studio-opnames overstijgt en je middenin het nummer plaats zodat je ieder detail van de muziek in je kunt opnemen.