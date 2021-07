Review: JBL Xtreme 3 – voor de moderne avonturier

Hier op de redactie testen we nog wel eens producten waar we van onder de indruk zijn. Zo erg zelfs, dat we ze daarna nog jarenlang gebruiken en het vervangen ervan niet eens willen overwegen. Eén van die producten voor ondergetekende is de JBL Xtreme-speaker. Dit is een robuuste bluetoothspeaker met een ontzettend krachtig geluid, die bestand is tegen een spatje water hier en daar. De speaker heeft inmiddels alle kamers in huis gezien en heeft een verhuizing overleefd; dan weet je dat je met een goedwerkend en mooi product te maken hebt.

Toegegeven, de JBL Xtreme-lijn is niet voor iedereen. De speakerlijn is voor mensen bedoeld die wat avontuurlijker zijn en hun speaker overal mee naartoe nemen, waardoor bijvoorbeeld het ip-certificaat een belangrijk onderdeel is van de ervaring. Als je zo’n speaker alleen binnen gebruikt, dan maak je wellicht niet optimaal gebruik van de mogelijkheden — maar dat neemt niet weg dat het geluid al jarenlang ontzettend fijn weergeven wordt. Nu wagen we ons toch aan een opvolger van dit product. Stuurt de JBL Xtreme 3 de oude Xtreme met pensioen?