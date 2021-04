Denon en Marantz vinden oplossing voor Xbox Series X HDMI-probleem

Audiomerken Denon en Marantz komen binnenkort met een SPK618-adapter. Deze is bedoeld om het compatibiliteitsprobleem op te lossen dat nu bestaat tussen de receivers van die merken en gameconsole Xbox Series X. De adapter is gratis, mits je een specifieke A/V-ontvanger van deze merken hebben.

8K-videoresoluties

Het probleem bestond tussen producten van Marantz en Denon die 4K/120 en 8K-videoresoluties ondersteunen en gameconsoles die 4K/120Hz en 8K-videoresoluties ondersteunen. De video vanuit de spelcomputer kon niet door de hdmi 2.1-port van de AV-receiver worden gestuurd, ook als de 8K Enhanced-optie van het apparaat was ingeschakeld.

In eerste instantie raadden Denon en Marantz aan om Xbox Series X direct aan te sluiten op het beeldscherm, maar de audio te laten terugreizen naar de AV-receiver via ARC of eARC. Een andere mogelijkheid was om niet 8K te kijken, maar 5K, want dat kon de AV-receiver wel aan. Echter is dat natuurlijk zonde als je een console hebt die veel mooier beeld kan weergeven.

SPK618 hdmi-adapter

Die twee alternatieven zijn niet meer nodig met de SPK618 HDMI-adapter. Deze kan het HDMI-invoersignaal corrigeren dat uit de console komt. Die HDMI-gegevens met correctie worden dan doorgegeven aan de AV-receiver, waardoor de twee apparaten weer samenwerken en een ervaring geven zoals je die mag verwachten.

Zolang de garantieperiode geldt, kun je de adapter gratis krijgen als je één van deze receivers in huis hebt:

Denon

AVC-A110

AVC-X6700H

AVC-X4700H

AVC-X3700H

AVR-X2700H

AVR-X2700HDAB

AVR-S960H

Marantz

AV7706

SR8015

SR7015

SR6015

SR5015

SR5015DAB

NR1711

Denon en Marantz-receivers

Het is wel aan te raden de firmware van je receiver te updaten. De adapter wordt eind mei 2021 verwacht. Wil je deze aanvragen, ga dan naar www.denon.com/hdmiadapter of www.marantz.com/hdmiadapter. Vul de formulieren volledig in en je ontvangt de adapter nadat hij is verschenen thuis. Helaas is dit probleem niet softwarematig op te lossen, waardoor je deze adapter echt nodig hebt om optimaal van je Xbox Series X te kunnen genieten.