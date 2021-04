Bang & Olufsen introduceert Beolab 28 draadloze luidsprekers

Bang & Olufsen Beolab 28

De Beolab 28 is volgens Bang & Olufsen zelf de meest geavanceerde geconnecteerde luidspreker die het bedrijf tot nu toe op de markt gebracht heeft. De speakers zijn voorzien van een ingebouwde subwoofer en een op maat gemaakte 6,5-inch driver. De driver heeft een grote excursie om een krachtige en nauwkeurige bas te verkrijgen. Bang & Olufsen’s nieuwste generatie Active Room Compensation past de basweergave aan aan de omgeving, waardoor de luidsprekers overal geplaatst kunnen worden. Ook komen de modellen met 3-inch drivers die zich aan de voorkant en aan de zijkant bevinden, en een 1-inch tweeter aan de voorkant voor hoge tonen.

Dankzij Beam Width Control moet de Beolab 28 zorgen voor een optimale luisterervaring in elke situatie. In de “smalle modus” bereikt de muziek rechtstreeks het oor, zonder enige wijziging van het oorspronkelijke geluid waardoor de interferentie van zijwandreflecties wordt geminimaliseerd en de ultieme sweet spot-luisterervaring wordt bereikt. In de “brede modus” verspreidt de straal meer geluid rondom de luidsprekers; waardoor een natuurlijke toonbalans behouden blijft, ook wanneer je jezelf niet in het optimale luistergebied voor de speakers bevindt.

De installatie moet eenvoudig zijn dankzij de draadloze verbinding. Hierdoor kunnen de luidsprekers binnen microseconden op 24 bits / 48 kHz worden gesynchroniseerd en met een smartphone of andere bron kun je rechtstreeks naar de luidsprekers streamen. Airplay 2 of Chromecast, de B&O-app en Bluetooth zijn de opties. De speakers worden in het najaar van 2021 compatibel gemaakt met de Beolink Multiroom door middel van een automatische software-update. De Beolab 28 kan ook gekoppeld worden aan een tv van Bang&Olufsen via Powerlink of Wireless Powerlink. Bovendien is de Beolab 28 voorzien van een gebruikersinterface die oplicht wanneer je in de buurt van het toestel komt. Met deze interface kun je pauzeren/afspelen, overslaan en het volume hoger of lager te zetten. Aan de hand van 4 knoppen kun je daarnaast toegang krijgen tot een favoriete radiozender met behulp van een ingebouwde Bang & Olufsen-radio of Spotify-afspeellijst. Je kunt de luidsprekers op meerdere manieren bedienen: rechtstreeks via de gebruikersinterferentie, met een Bang & Olufsen-afstandsbediening of rechtstreeks via de smartphone.

De Beolab 28 is een luidspreker die overal in de woonkamer kan worden geplaatst, op de vloer of aan de muur. De luidspreker is verkrijgbaar in naturel zilver, zwart, antraciet of bronskleurig aluminium en wordt gecombineerd met luidsprekerhoezen van gebreide stof of massief hout. De stoffen hoezen zijn verkrijgbaar in twee tinten: grijs en gemêleerd grijs. De houten deksels zijn verkrijgbaar in light oak, oak, roasted oak en walnut. Het ontwerp van de Beolab 28 bestaat uit een zuilspeaker met een ronde kromming in het onderste uiteinde, gevolgd door een conische vorm waarin de woofer zit. De luidspreker wordt bij elkaar gehouden door een ruggengraat die kabeldraden verbergt en de indruk wekt dat de luidspreker in de lucht zweeft. De Beolab 28 bevat luiken die opengaan wanneer de luidspreker wordt ingeschakeld. De luiken bewegen wanneer de geluidsbundel wordt aangepast waardoor het zichtbaar wordt of de luidspreker zich in smalle of brede modus bevindt.