Review: Bluesound PowerNode: De beste multiroomversterker?

Wat is er nieuw?

Dit is eigenlijk de vierde PowerNode die sinds het eerste Bluesound-versterker verscheen. Verwacht geen dramatische nieuwe dingen, maar significante verbeteringen die het verschil maken. Qua het ontwerp is er zoals gezegd niet zoveel anders, maar toch zijn er een paar designelementen aangepast. De mattere afwerking is iets chiquer, maar vanuit de sofa valt dat minder op. De PowerNode blijft wel nog altijd in het zwart of wit beschikbaar. Meer in het oog springend is het controlepaneel uit glas bovenaan de PowerNode. Hoewel: echt in het oog springt het pas als je in de buurt komt. Dankzij een nabijheidssensor lichten de controls op als je vinger (of een ander lichaamsdeel, niet getest) het toestel nadert. Slim is dat je hier niet enkel het volume niet kunt regelen, maar ook een van vijf presets kunt selecteren. Je kunt zo met één tik op het glas je favoriete radiostation laten spelen, zonder naar je smartphone te grijpen.

Onder de motorkap is er wél veel veranderd. Ook aan de kern van deze streamingversterker. Bluesound heeft namelijk een heel nieuw hardwareplatform voorzien, aangedreven door een snellere ARM-processor. Is dat nu écht belangrijk? Op zich niet zo, maar volgens de fabrikant is de PowerNode daardoor klaar voor nieuwe features in de toekomst. Welke features? Bluesound zegt het zelf nog niet te weten, maar wil naar eigen zeggen zorgen dat hun toestellen heel lang meegaan. Het benadrukt ook dat de ondersteuning voor oudere Bluesound-toestellen blijft.

Aan audiohardwarezijde is er gekozen voor een iets betere DAC-implementatie (differentieel). Dit verlaagt het S/N-ratio en vervorming, twee cijfers die eerlijk gezegd al relatief laag waren bij de PowerNode 2i en nu nog meer het niveau van het onhoorbare benaderen. Een grote stap, vinden we, is de keuze voor een betere vorm van HybridDigital-versterking, bekend van sommige NAD-versterkers. De PowerNode tikt daarmee af op 2 x 80 Watt (bij 8 Ohm) – dat is wel veel voor dit klasse van apparaten. Overigens is tegelijkertijd met de PowerNode een nieuwe Bluesound Node verschenen met dezelfde DAC-verbeteringen. Zoek je streaming toe te voegen aan een oudere versterker, dan is dit het apparaat dat je moet hebben.