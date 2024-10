Samsung brengt One UI interface in 2025 naar smart tv’s

Samsung heeft aangekondigd dat het al zijn productlijnen, inclusief tv’s vanaf 2025, zal voorzien van de ‘One UI’. Als je al een Samsung Galaxy-smartphone of -horloge gebruikt, dan is de kans groot dat je bekend bent met de One UI, de gebruikersinterface die over Android geplaatst is.

Er is niets dat erop wijst dat Samsung zal overstappen van Tizen naar het Android-besturingssysteem op zijn smart tv’s, maar het bedrijf zal de gebruikersinterface op alle apparaten wel gelijktrekken. Zo laat Samsung in een kleine teaser weten dat je in de toekomst je Samsung-tv nog gemakkelijker kunt bedienen met je smartphone via het mediapaneel.

Samsung geeft aan dat het vanaf 2025 de naam One UI zal gaan gebruiken voor zijn smart tv-gebruikersinterface, dus we verwachten meer te weten te komen op CES 2025 in januari.