Schuif aan bij ons diner en ervaar de wereld van ATAG Celsius°Cooking™

Aankomende 13 november organiseren we samen met ATAG een speciaal diner waar we bezoekers van FWD.nl de mogelijkheid geven het Celsius°Cooking™-concept te ervaren. Tijdens een avondvullend programma kom jij alles te weten over deze nieuwe manier van koken én proef je de heerlijkste gerechten die door chef Tim Delissen bereid worden.

Tijdens deze masterclass Celsius°Cooking™ neemt ATAG chef Tim Delissen je aan de hand van een drie gangen menu mee in de wereld die Celsius°Cooking™ heet. Je gaat ervaren hoe het is om controle te hebben over de temperatuur op je inductiekookplaat. Niet meer gissen met standen, maar exact op de graad nauwkeurig!

We hebben plek voor 9 deelnemers die de nieuwste technologie op het gebied van koken van dichtbij willen ervaren. Ben jij een kookliefhebber en wil je graag meer te weten komen over de mogelijkheden van vandaag de dag om de ware chef in jezelf naar boven te halen? Meld je dan aan voor onze masterclass inclusief diner op 13 november.

De masterclass is volledig gratis voor 9 kookliefhebbers die wij uit alle aanmeldingen selecteren. Met de gekozen deelnemers wordt binnen twee weken contact opgenomen.

Programma

Wanneer Woensdag 13 november

Locatie: Kookfabriek te Utrecht

18.30 uur inloop

19.00 uur start

20.30 uur einde

Belangrijk; helaas kunnen wij tijdens de masterclass geen rekening houden met dieetwensen en/of allergieën.

Meld je aan