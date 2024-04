Dyson CleanTrace is een nieuwe AR-app voor je stofzuiger

Dyson CleanTrace is een nieuw app voor je smartphone en werkt met augmented reality om je te laten zien waar je al gestofzuigd hebt en waar je nog moet stofzuigen. Hoe werkt dat dan precies?

Het is natuurlijk lastig om te stofzuigen terwijl je ook je telefoon in je handen hebt. Dyson gaat daarom een houder voor je smartphone uitbrengen die je op de stofzuiger kunt plaatsen. Let wel, je moet specifiek de Dyson Gen5detect hebben om CleanTrace te kunnen gebruiken. Je plaatst de speciale houder om de stang van de stofzuiger, start de augmented reality-app op en via je smartphone kun je precies zien waar je al geweest bent. Je krijgt paarse stroken te zien die al gestofzuigd zijn. Waar je nog niet geweest bent heeft nog geen kleur.

Vanaf juni beschikbaar

Dyson CleanTrace maakt zo het onzichtbare zichtbaar en identificeert gemiste plekken. Deze schoonmaakbenadering heeft men overgenomen van de Dyson 360 Vis Nav robotstofzuiger. Volgens Dyson overschatten mensen de tijd die ze besteden aan het schoonmaken en onderschatten ze hoe grondig ze het huis schoonmaken. Middels augmented reality wordt het schoonmaakproces geoptimaliseerd. Na afloop kun je namelijk ook nog even de kamer scannen om te kijken of je echt niets gemist hebt. Dyson Clean Trace is verkrijgbaar vanaf juni 2024.