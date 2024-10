Review: Marantz CINEMA 30 – ouderwets genieten

Hoogwaardige uitstraling en bouwwijze

Een van de meest in het oog springende vernieuwingen betreft het design. De Marantz CINEMA 30 is nu voorzien van het nieuwe front waarmee de receiver optisch aansluit bij de gehele nieuwe lijn en hiermee in mijn ogen een fraaiere optiek heeft verkregen. Het is niet dat ik de SR8015 een lelijk ding vind, maar deze nieuwe styling positioneert deze AV-receiver ook optisch op het niveau waar deze in mijn ogen thuishoort. De buitenrand van het nieuwe front is voorzien van een soort ripple-effect met een powerswitch en een hoofdtelefoon-aansluiting. Dankzij de in het centrale deel van het front geïntegreerde leds gloeit deze in het donker prachtig op. Het front waarop de bedieningsorganen zijn geplaatst is vervaardigd van aluminium en toont met de twee draaiknoppen en het typische ronde patrijspoortdisplay een minimalistische aanblik. Alle overige bedieningsorganen die je niet elke dag gebruikt en het ruime informatiedisplay waarop alle geluidsinstellingen zijn af te lezen zijn netjes weggewerkt achter een grote olie-gedempte klep.

Op de achterzijde van de receiver is geen plekje onbenut gelaten om er een aansluiting in te verwerken. Wat heeft deze receiver een enorm arsenaal aan in- en uitgangen voorhanden. Maar liefst 13 luidsprekerkanalen en vier RCA subwoofer-uitgangen maken het leven in Dolby Atmos-geluidsweergave beter dan ooit. Maak je gebruik van additionele eindversterkers? Elke uitgang is ook als pre-out beschikbaar, inclusief twee lijnuitgangen voor zone 2 en zone 3. Aan HDMI-ingangen ook geen gebrek. Er zijn namelijk zeven vrij toewijsbare HDMI-ingangen beschikbaar voor Blu-rayspeler, settopbox of gameconsole. De receiver heeft vervolgens drie HDMI-uitgangen waarvan TV 1 beschikt over 8K HDCP 2.3 met eARC, TV 2 8K HDCP 2.3 en zone 2 in 4K uitstuurt. Hiermee is deze CINEMA 30 de kandidaat wanneer je op zoek bent naar de krachtige AV-hub die het gehele huis van beeld en geluid voorziet.

Analoog beschikt de CINEMA 30 over zes lijningangen en een platenspeleringang. Digitaal is deze voorzien van usb-audio in, twee coaxiale en twee optische S/PDIF-ingangen. Draadloos communiceert de receiver via Bluetooth, Apple AirPlay 2 en Wi-Fi. Sluit je de receiver liever met een netwerkkabel aan, dan is dit ook mogelijk. Er zijn diverse trigger en besturingspoorten beschikbaar waarmee deze gemakkelijk combineert met aanvullende AV-componenten of optimaal integreert in huisautomatiseringssystemen. Tot slot beschikt de receiver over twee analoge video-ingangen en een component video-ingang zodat je er ook oudere AV-componenten zoals een vintage homecomputer, laserdisc-speler of camcorder op kunt aansluiten. Lekker hightech oude herinneringen ophalen.

De binnenzijde wordt gedomineerd door een enorme ringkerntransformator waarmee alle secties van stroom worden voorzien. De modulaire en fysiek van elkaar gescheiden eindtrappen zijn links en rechts van de transformator gesitueerd. Deze leveren elk een maximaal vermogen dan 140 watt aan 8 ohm en aan 4 ohm met 250 watt per kanaal – bijna een verdubbeling – waarmee de CINEMA 30 uitstekend met vermogenspieken om zal gaan. Hierbij is het belangrijk om te vermelden dat alle versterkers identiek zijn, zodat elk kanaal een gelijke klank en geluidsdruk levert. Wanneer alle kanalen simultaan worden gebruikt loopt het maximaal gespecificeerde vermogen van de CINEMA 30 logischerwijze terug, maar zal onder alle omstandigheden meer dan voldoende leveren om de pannen van het dak te spelen.