De best gelezen artikelen, reviews en tips van 2024 (smarthome)

Best gelezen achtergrondartikelen

Energie speelt nog altijd een belangrijke rol anno 2024. Alhoewel de energieprijzen gedaald zijn neemt het nog altijd een flinke hap uit de maandelijkse woonlasten. Hoe kan je nu op de maandelijkse energierekening besparen? En kan dat door een slim elektrisch kacheltje in te zetten? Het leeft onder onze lezers, want het artikel Slim bijverwarmen met een elektrisch kacheltje is razend populair gebleken in het afgelopen jaar. Een ander populair artikel onder onze lezers in 2024, en grappig genoeg komen we dit artikel al jaren tegen in de lijst, is LSC Smart Connect van de Action koppelen met Google Home. De smarthome-producten van Action blijven het altijd goed doen, dat komt ook grotendeels doordat winkelketen Action het assortiment doorlopend vernieuwd. Ze zijn makkelijk te koppelen via de LSC Smart Connect-app en zijn heel betaalbaar, een gouden combinatie. Op de derde plek van best gelezen artikelen vinden we het artikel Wifi 7 officieel: dit mag je van de grote upgrade verwachten.

Beveiligingscamera’s blijven populair, zo blijkt uit het veelgelezen artikel over slimme camera’s zonder abonnement. In dit artikel geven we je drie aanraders. Ook de beste slimme camera’s voor buiten, LSC Smart Connect: Afstandsbediening koppelen aan de slimme lampen en IKEA Trådfri aansluiten op Philips Hue en Google Home werden zeer goed gelezen in 2024.