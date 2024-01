IKEA België lanceert thuislader voor elektrische wagens

Vanaf 17 januari is de Wallbox EVC bij IKEA België te koop, een oplader voor elektrische wagens met een laadcapaciteit van 22 kW. Dit apparaat moet volgens de Zweedse meubelgigant je wagen tien keer sneller opladen dan een gewone aansluiting. Ook belangrijk: De Wallbox EVC is compatibel met alle merken. Je kan hem zowel binnen als buiten installeren, en een bijhorende app zorgt voor een optimaal beheer van het opladen.

Veel is er verder niet over de oplader bekend, maar IKEA gaat meer doen om de energietransitie voor iedereen toegankelijk te maken. Zo zijn er vanaf 22 januari 2024 zonnepanelen bij IKEA België verkrijgbaar. Deze zijn al te koop voor particulieren sinds 2017, maar zullen vanaf 22 januari 2024 ook beschikbaar zijn voor bedrijven. Dankzij een vlot aankoopproces hoopt IKEA zoveel mogelijk bedrijven te overtuigen om over te stappen op zonne-energie.

Sinds 2021 ontwikkelen IKEA België en Svea Solar een uitgebreid gamma rond zonne-energie, waarmee klanten hun energieverbruik op een efficiënte en geïntegreerde manier kunnen beheren. Zo kunnen klanten vanaf nu hun elektrische wagen opladen met energie die ze thuis opwekken met hun eigen zonnepanelen of opslaan in hun modulaire thuisbatterij. Kortom, een allesomvattende oplossing.

Prijs en beschikbaarheid

IKEA hoopt iedereen mee te krijgen met de energietransitie. Of de Wallbox EVC ook naar Nederland komt is op dit moment nog niet bekend. Prijzen volgen spoedig.