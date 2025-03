Arendal lanceert populaire 1961-reeks opnieuw

Arendal Sound uit Noorwegen heeft de afgelopen jaren een sterke positie verworven met de directe verkoop van betere luidsprekers. Een van z’n eerste succesnummers was de 1961-lijn, die in FWD Magazine in 2019 werd getest. De verkoop van de 1961-familie werd twee jaar geleden gestopt, onder meer om voor te bereiden op de lancering van de high-end 1528-lijn. Maar op vraag van klanten start Arendal opnieuw met het aanbieden van de 1961-speakers en -subwoofers.