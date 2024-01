Philips Hue krijgt verschillende nieuwe producten, waaronder de Philips Hue Dymera wandlamp, Philips Hue koord voor filamentlampen, de Philips Hue Perifo T-connector en flexibele connector en meer.

Dit is de Philips Hue Dymera wandlamp

De nieuwe Philips Hue Dymera wandlamp heeft een uniek ontwerp en richt het LED-licht zowel omhoog als omlaag op de muur voor een architecturale look. Zo geef je elke ruimte een verfijnde stijl. De twee afzonderlijk regelbare lampen zijn met één tik te bedienen in de Hue app en je kunt zowel wittinten als gekleurd licht weergegeven. De Philips Hue Dymera wandlamp is weerbestendig en kan dus zowel binnen als buiten gebruikt worden.

Philips Hue koord voor filamentlampen

Het nieuwe Philips Hue koord voor filamentlampen is speciaal gemaakt als aanvulling op de populaire Philips Hue filamentlampen. Het snoer kan eenvoudig boven een salon- of eettafel worden gemonteerd en samen met een filamentlamp worden gebruikt als een blikvanger in huis. Het is verkrijgbaar in zwart of wit en in twee maten, zodat het gemakkelijk in elk interieur past. De 3D-geprinte onderdelen zijn gemaakt van 55% bio-circulair materiaal dat bestaat uit afval en reststoffen van biologische oorsprong. Het snoer is exclusief verkrijgbaar op philips-hue.com.

Philips Hue Perifo connectoren

Met de nieuwe Philips Hue Perifo T-connector kunnen rails in drie verschillende richtingen lopen, zodat je de hele kamer kunt verlichten met slimme railverlichting. De Philips Hue Perifo flexibele connector biedt volledige flexibiliteit over de vorm van de rail, omdat de connector ervoor zorgt dat de rails in elke richting en buiten een hoek van 90 graden kunnen lopen. Dit biedt meer mogelijkheden om elke vorm van railverlichting te creëren en zelfs railverlichting van je muur naar je plafond te laten lopen. Beide connectoren zijn verkrijgbaar in zwart en wit.

Signify laat verder weten dat de Philips Hue Secure camera starterkit en de Philips Hue Secure schijnwerpercamera nu verkrijgbaar zijn. Daarnaast is er een extra toevoeging met de Philips Hue Secure verstraler met beveiligingscamera. Dit model combineert licht en beveiliging met een camera. Ook de Philips Hue-app krijgt nieuwe functies voor het Security Center. De beveiligingsproducten worden daarnaast klaargestoomd voor je favoriete stemassistent.

Prijs en beschikbaarheid

Philips Hue Dymera wandlamp (beschikbaar vanaf 27 februari ‘24) – 219.99 euro

Philips Hue koord in zwart of wit voor filamentlampen (beschikbaar februari ’24) 59.99 euro (size M) / 69.99 euro (size L) – exclusief verkrijgbaar op philips-hue.com

Philips Hue Perifo flexibele connector (beschikbaar vanaf 6 februari 2024) en T-connector (beschikbaar in Q1 2024) – 34,99 euro

Philips Hue Secure camera starterkit (beschikbaar vanaf 23 januari 2024) – 399,99 euro

Philips Hue Secure verstraler met beveiligingscamera (beschikbaar vanaf 23 januari 2024) 349,99 euro

Lees meer over Philips Hue.