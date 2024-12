10 smarthometips die je moet lezen

8. Zo maak je ook je tuin slim

Heb je je woonkamer helemaal aangepakt, en is het nu tijd voor de tuin? Maak je tuin slim met onder andere een slimme speaker, slimme verlichting en een slimme robotgrasmaaier. Op die manier heb je zowel ‘huishoudelijke’ hulp in de tuin al mogelijkheden om de mooiste plekjes van de tuin extra aandacht te schenken met licht. Houd je van eten, dan vind je het vast interessant om te weten dat er ook slimme barbecues zijn. Er is dus genoeg te ‘halen’ als het om het verslimmen van je tuin gaat.

Lees meer in: ‘Zo kun je je tuin slim maken: Klaar voor de zomer!’

9. Een smarthome als je huurt

Het is voor huizeneigenaren vaak makkelijker om een huis slimmer te maken, omdat ze overal gaten kunnen boren waar ze maar willen. In een huurhuis is dat niet altijd even vanzelfsprekend: ook heb je vaak te maken met gemeenschappelijke ruimten. Smarthome exit? Dat hoeft zeker niet zo te zijn. We tipten je eerder dit jaar onder andere dat je kunt denken aan slimme verlichting, die je bovendien gewoon kunt meenemen naar je volgende huis. Ook kun je aan audio denken, zoals multiroom-systemen waarbij je dezelfde muziek hoort terwijl je van kamer naar kamer loopt.

Lees meer in: ‘Een smart home als je huurt of niet wilt verbouwen: zo begin je’

10. Wat je moet doen als je slimme slot je buitensluit

Denk je helemaal trendy en slim te zijn met je slimme deurslot, sta je ineens voor een dichte deur. Wat doe je als je slimme slot je buitensluit? Veel slimme sloten hebben een noodoptie waarbij je toch je gewone sleutel kunt gebruiken. Ook is er een speciale batterij die kan helpen als het slot van je deur en dat van je smartphone leeg is. Het verschilt per fabrikant welke oplossing er is voor als bijvoorbeeld de batterij van je slimme slot leeg is, dus check dat voordat je een slim slot aanschaft. We hebben redacteuren bij FWD die er toch echt een slotenmaker bij moesten laten komen en dat wil je natuurlijk voorkomen.

Lees meer in: ‘Wat als je slimme slot je buitensluit?’