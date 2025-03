Eufy laat E15 en E18 robotgrasmaaiers voor het eerst zien

Het is voor het eerst dat Anker Innovations met Eufy actief is in de wereld van de robotgrasmaaiers. Alhoewel er een groot verschil is tussen stofzuigen en maaien is het principe van een zelfrijdende robot redelijk identiek. Het is wat ons betreft dan ook een logische stap voor Eufy en het merk laat dan ook voor het eerst de E15 en E18 robotgrasmaaiers zien tijdens het Mobile World Congres 2025 in Barcelona. Het grootste verschil tussen beide robotgrasmaaiers is dat de E15 geschikt is tot 800 vierkante meter en de E18 tot 1.200 vierkante meter.

De robotmaaiers zijn uitgerust met het TrueVision-camerasysteem. Een LED-licht, AI-camera en twee 3D-camera’s zorgen voor efficiënte navigatie. De montage en installatie zijn volgens het merk een fluitje van een cent. Monteer het laadstation, sluit de robotgrasmaaier aan en dit model zal zelfstandig het gazon oprijden en beginnen met het in kaart brengen van de tuin. Grensdraad plaatsen is dus niet nodig. Dankzij IPX6 zijn beide modellen ook bestand tegen water. Het laadstation komt met een dak, zodat de maaiers beschermt worden tegen zonlicht, regen en andere weersomstandigheden.

De camera’s herkennen obstakels als bomen, speelgoed en huisdieren en zal de route hierop aanpassen. De maaiafstand zal ook automatisch aangepast worden aan de randen van het gazon. De maaiers keren automatisch terug naar het oplaadstation om op te laden en vervolgens weer verder te maaien. Bediening kan via de Eufy-app. Hier kun je ook zones maken, verboden zones aangeven en maaischema’s en maairichtingen instellen.

Specificaties Eufy E15 en E18 robotgrasmaaier

Afmetingen robotgrasmaaier: 60,3 x 39,4 x 31,8 centimeter

Afmetingen laadstation: 72,7 x 48 x 45,2 centimeter

Type verbinding: GPS en 4G

Geluidsniveau: minder dan 55 decibel

Waterbeschermingsklasse: IPX6 (bescherming tegen sterke waterstralen)

Maaibreedte: 20,3 centimeter

Maaihoogte: 2,5 tot 7,5 centimeter

Maximale helling: 40 procent of 18 graden

Prijs en beschikbaarheid

Beide robotgrasmaaiers zijn per direct beschikbaar als pre-order via de website van Eufy voor respectievelijk 1.499 euro en 1.799 euro. Volgens het merk moeten ze voor 31 maart geleverd worden. Vanaf 1 april zijn ze ook verkrijgbaar in de winkels.