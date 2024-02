Review: Nieuwe generatie Aeotec sensoren met Zigbee en Z-Wave

Installatie

Voor de installatie van de Zigbee- en Z-Wave-sensoren zijn twee zaken vereist; een smarthomehub die ondersteuning biedt voor Zigbee en/of Z-Wave, en een Z-Wave- en/of Zigbee-netwerk dat groot en stabiel genoeg is. Dat laatste betekent dus dat je verschillende Zigbee- of Z-Wave-routers (stroom gevoed) hebt die het netwerk groot en stabiel maken, waardoor de sensoren goed bereikbaar zijn en snel kunnen communiceren. De sensoren zijn allemaal door batterijen gevoed (tenzij je de Multisensor aan usb hangt) dus ze hebben een goed netwerk om zich heen nodig.

Voor onze test gebruiken we de Homey Pro (Early 2023). Deze smarthomehub beschikt over zowel Zigbee- als Z-Wave-antennes en komt met een app (plug-in) voor Aeotec die door het bedrijf zelf onderhouden wordt. Dat betekent dat de (nieuwste) producten van het bedrijf toegevoegd kunnen worden en mogelijke problemen snel opgelost worden.

De installatie van de sensoren uit deze review was dan ook een fluitje van een cent. Ons Z-Wave-netwerk is heel groot en stabiel waardoor we de Z-Wave-sensoren op vrijwel elke locatie in huis konden plaatsen. Het Zigbee-netwerk is wat kleiner (vooral begane grond) maar zelfs die sensoren communiceren door heel het huis prima met de hub. Over het bereik dus helemaal niets te klagen. Let wel dat je voor de Z-Wave-sensoren dichtbij de smarthomehub moet staan om ze toe te voegen.

Het koppelen van de sensoren met de Homey Pro is een kwestie van de Aeotec-app installeren op de hub, het gewenste product zoeken binnen die app en de stappen in het koppelingsproces volgen. Binnen een minuut is een sensor gekoppeld en binnen 5 minuten wordt alle data correct en snel weergegeven. Perfect dus.