IKEA werkt aan temperatuursensor met Matter en Thread

Het apparaat heeft een ronde vorm, vergelijkbaar met een rookmelder, en wordt gevoed door twee AAA-batterijen. Wat deze sensor bijzonder maakt, is dat het IKEA’s eerste product is dat het Thread-protocol ondersteunt. Gebruikers kunnen de sensor eenvoudig verbinden met hun smarthome-systemen via Matter, door middel van een QR-code en een elfcijferige code.

Thread is een draadloos protocol dat speciaal is ontwikkeld voor smarthome-apparaten, met als doel een betrouwbaar en energiezuinig netwerk te creëren. Matter is een universele smarthome-standaard die ervoor zorgt dat apparaten van verschillende fabrikanten naadloos met elkaar kunnen samenwerken. Om de Timmerflotte-sensor te kunnen gebruiken, is een Matter-controller nodig die tevens fungeert als een Thread-borderrouter. Voorbeelden hiervan zijn de M3-hub van Aqara en de vierde generatie Amazon Echo. Deze controllers vormen de brug tussen het Thread-netwerk van de sensor en het Matter-netwerk van het smarthome-systeem.

IKEA heeft al eerder stappen gezet in de smarthome-markt door Matter-ondersteuning toe te voegen aan zijn Dirigera-smarthomehub. Echter, deze hub fungeert momenteel als een bridge voor Zigbee-apparaten, waardoor deze kunnen communiceren met Matter-netwerken. De Timmerflotte-sensor markeert een belangrijke verschuiving, aangezien dit het eerste apparaat van IKEA is dat daadwerkelijk gebruikmaakt van het Thread-protocol. Het is nog niet duidelijk of de sensor ook andere draadloze protocollen, zoals Zigbee, ondersteunt. Met deze nieuwe sensor zet IKEA een grote stap in de wereld van onderling verbonden slimme huizen, waardoor consumenten meer mogelijkheden krijgen om hun huisomgeving te monitoren en te beheren.