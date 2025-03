Sonos heeft ontwikkeling “Pinewood” settopbox tijdelijk stopgezet

Het team dat aan de settopbox werkte, wordt overgeplaatst naar andere projecten binnen het bedrijf. Interim-directeur Tom Conrad wil de focus leggen op het verbeteren van de softwareprestaties en de reputatie van het bedrijf. Deze beslissing komt nadat Sonos in de zomer van 2024 excuses aanbood voor een slecht functionerende app.

De samenwerking met The Trade Desk, het bedrijf dat het besturingssysteem voor de mediaspeler ontwikkelde, blijft bestaan. Sonos benadrukt dat het een langdurige relatie heeft met The Trade Desk en dat deze relatie zal worden voortgezet. De “Pinewood” settopbox zou een universele streaminginterface bieden voor diensten zoals Netflix, HBO Max en Disney+. Het apparaat zou ook “pass-through” ondersteunen voor aangesloten apparaten zoals consoles. Het zou het eerste videoproduct van Sonos zijn.

Sonos heeft recentelijk te maken gehad met financiële en organisatorische uitdagingen. Het bedrijf heeft honderd werknemers ontslagen en het kantoor in Amsterdam gesloten. Daarnaast is de abonnementsdienst Flex gestopt en is de vorige CEO opgestapt. De tijdelijke CEO, Conrad, heeft aangegeven dat veel recente projecten met een “halve inzet” zijn gedaan. In essentie heeft Sonos besloten om zich te concentreren op het herstellen van zijn software en algemene bedrijfsvoering, waardoor de ontwikkeling van de settopbox tijdelijk is stopgezet.