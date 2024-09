Streamingtips #38 – Mocro Maffia en Agatha All Along

Agatha All Along (Disney+)

Op Disney+ is het zo in Halloweentijd tijd voor een nieuwe Marvel-serie, namelijk Agatha All Along, waarin een heks die we hebben leren kennen in WandaVision haar gave kwijtraakt en een coven om zich heen zal moeten verzamelen om die gave weer terug te krijgen. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Lukt het haar om haar zin te krijgen op de Witches Road? Met in de hoofdrol de fabuleuze Kathryn Hahn. Je krijgt eerst twee afleveringen deze week, met in de komende weken steeds een aflevering per week.