Z-Wave Long Range wordt uitgerold in Europa

In 2020 kondigde de Z-Wave Alliance aan met een nieuwe specificatie voor Z-Wave te komen: Z-Wave Long Range. Na de introductie op de Amerikaanse markt is de standaard dit jaar ook beschikbaar in Europa. De specificatie wordt voor Z-Wave members beschikbaar gemaakt in een volgende update.

Z-Wave Long Range

De Alliance laat weten dat Z-Wave Long Range (afgekort tot LR) achterwaarts compatibel is met bestaande netwerken en apparaten die de standaard ondersteunen. Het protocol wordt in allerlei soorten devices gebruikt, zoals slimme sloten, thermostaten, garagedeuren en lampen.

Z-Wave is een draadloos smarthomeprotocol dat werkt met een meshnetwerk in huis. Het is een aardig populair wereldwijd, aangezien de alliantie laat weten dat er nu wereldwijd meer dan honderd miljoen apparaten met de standaard aan boord geïnstalleerd zijn. Echter, om er voor te zorgen dat al die apparaten in verbinding staan met het lokale netwerk, moet ervoor gezorgd worden dat het signaal wel ver genoeg komt. In sommige gevallen moest je daarom nog wel eens een repeater installeren.

Zoals het er nu naar uitziet zijn die problemen verleden tijd. Z-Wave LR heeft namelijk een bereik dat vier keer zo groot is dan de eerste standaard. Het bereik is nu gemiddeld 100 meter. Dat is niet de enige verbetering. Ook ondersteunt Long Range namelijk tot tweeduizend apparaten binnen één netwerk. Voorheen lag dit limiet op 232. Ondertussen is het energieverbruik er ook op vooruitgegaan. Sommige sensoren werken vaan op knoopcellen, die met Z-Wave LR tot tien jaar mee kunnen gaan.

Nu is de kans klein dat je een Z-Wave Long Range netwerk vanaf de grond af aan gaat opbouwen. Wij hebben bijvoorbeeld een Z-Wave-netwerk maar dat is natuurlijk opgebouwd uit producten met die over eerdere versies van het protocol beschikken. Het is dan ook goed nieuws dat Z-Wave LR backwards compatibel is. Dat betekent dat nieuwe producten zonder problemen aan een bestaand netwerk toegevoegd kunnen worden. Echter, om van alle voordelen optimaal te kunnen profiteren moet je hub ook over Z-Wave LR beschikken, en momenteel is er nog geen hub die deze compatibiliteit biedt.