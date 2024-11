Grote herfstupdate maakt Google Home veel slimmer

In een speciale blogpost deelt Google wat we allemaal kunnen verwachten van de herfstupdate voor Google Home. De zoekmachinegigant begint door te melden dat Gemini, de kunstmatige intelligentie van Google, naar Google Home komt. Dit moet een reeks aan nieuwe functies met zich meebrengen.

Kunstmatige intelligentie voor Nest-camera’s

Zo is daar AI Camera Search. Heb jij een beveiligingscamera van Google, zoals de Nest Cam of de Nest Doorbell? En heb je daarnaast ook een abonnement op Nest Aware? Dan profiteer je van AI-omschrijvingen, waarbij Gemini je precies kan vertellen wat er rondom het huis aan de hand is middels beschrijvingen. Ook kan je zoeken in de historie door gewoon vragen te stellen of de kinderen bijvoorbeeld in de tuin gespeeld hebben vandaag.

Ook brengt Gemini nieuwe automatiseringsfuncties naar Google Home. Via de functie Help Me Create kun je nieuwe routines en shortcuts creëren door gewoon vragen te stellen, zoals ‘Help me herinneren om de deur op slot te doen’ of terwijl je niet thuis bent kun je vragen of Google Home net wil doen of er wel iemand thuis is, door de lichten bijvoorbeeld afwisselend aan en uit te zetten.

De Gemini-app krijgt daarnaast rechtstreeks toegang tot Google Home en ook de Pixel Watch kan straks de livestream van je Nest-camera’s laten zien. De Pixel tablet krijgt straks notificaties van de Nest Doorbell, terwijl je ook snel toegang krijgt tot het slimme huis via een nieuw snelmenu. Datzelfde panel voor smarthomebediening zagen we al op de Google TV Streamer, dat straks ook verder uitgerold gaat worden naar andere Google TV-apparaten. We missen hier in Europa sowieso nog veel AI-functies op Google TV-apparaten, zoals de aanbevelingen en samenvattingen. Google Home krijgt straks wel de verbeterde knoppen voor het afspelen van media, waardoor je meer controle krijgt direct vanuit de Google Home-app.

Google laat zelf al weten dat veel functies eerst getest gaan worden onder Nest Aware-gebruikers in de VS en Engeland. Houd er dus rekening mee dat het in Nederland en België nog wel even kan duren voordat alle functies hier beschikbaar zijn.