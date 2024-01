Houten Mui Board Gen 2 is een afstandsbediening voor smarthome

Maak kennis met de Mui Board Gen 2. Een plank van echt hout dat volgens het bedrijf een ‘home wellness interface’ moet aanbieden. Het is geen gewone plank, maar zit boordevol oplichtende touchknoppen en lampjes die je van alles duidelijk moeten maken. Je kunt hier veel opties aan toewijzen. Er is ondersteuning voor de smarthomestandaard Matter, dus je kunt allerlei producten aan de slimme houten afstandsbediening toewijzen en dus bedienen.

De ‘slimme houten plank’ is te zien tijdens techbeurs CES 2024 in Las Vegas. Je kunt onder andere zien hoe je via de plank je slimme verlichting en een slimme thermostaat kunt bedienen. Informatie van allerlei sensoren, maar ook het weer en de tijd kun je aflezen dankzij de oplichtende knoppen die in het hout verwerkt zitten.

Volgens het bedrijf is de Mui Board Gen 2 toekomstbestendig en is de interface geschikt om in de toekomst het energiemanagement van het huis en de auto en virtuele thuisassistenten mee te bedienen. Het product is er echter nog niet, maar is vanaf vandaag live op Kickstarter. Je kunt dit project dus ondersteunen en kan, mits het een succes wordt, als eerste beschikken over de slimme houten afstandsbediening. Is het project nog niet live? Dan kun je je inschrijven via de website van de Mui Board Gen 2.