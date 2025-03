‘Philips Hue Secure Doorbell komt eraan’

Philips Hue ken je natuurlijk voornamelijk van de lampen, maar tijdens de IFA 2023 was daar ook ineens Philips Hue Secure, een reeks aan beveiligingscamera’s en sensoren om je huis te beveiligen. Een videodeurbel ontbrak nog, maar het lijkt een zekerheidje te zijn dat deze binnenkort ook gelanceerd gaat worden. Website Hueblog ontdekte namelijk dat de Philips Hue Secure Doorbell al in de laatste versie van de Philips Hue-app staat bij ‘Installatie zonder QR-code’. In de screenshots hieronder kun je de nieuwe videodeurbel al zien.

Inmiddels weer uit de app verdwenen

We hebben de proef even op de som genomen, maar ook Signify lijkt de fout inmiddels ontdekt te hebben en de Philips Hue Secure Doorbell is inmiddels weer uit de app verdwenen. Aangezien het merk zelf ‘per ongeluk’ de videodeurbel op deze manier al heeft aangekondigd kunnen we met zekerheid stellen dat de videodeurbel binnenkort gelanceerd gaat worden. Volgens Hueblog gaat het echter nog wel even duren en zal dit model na de zomer officieel lanceren. De interne testen zijn in ieder geval in volle gang bezig. Verdere informatie is er niet bekend, dus over eventuele specificaties kunnen we alleen maar speculeren. Wel lijkt de app aan te geven dat het om een bedrade versie van een videodeurbel zal gaan.