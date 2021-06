Een slimme camera zonder abonnement: drie aanraders

Maandelijks abonnement noodzakelijk?

Veel slimme camera’s komen met maandelijkse kosten om gebruik te kunnen maken van alle functies. Je zit dus eigenlijk aan een abonnement vast, nog bovenop de aanschafprijs van je slimme beveiligingscamera. En zo’n abonnement is eigenlijk wel verplicht voor een goede werking van de camera. Zonder abonnement is de slimme camera vaak enkel een doorgeefluik. Je krijgt een notificatie en kunt live meekijken, maar dat is het eigenlijk wel. Beelden worden niet opgeslagen en vaak mis je slimme functies als personendetectie of het instellen van bewegingszones. Het is alsof je een Ferrari koopt, maar dat deze begrenst is op 50 pk. Het ziet er mooi uit, maar je hebt er vrij weinig aan zonder een abonnement. En waarom hebben we een abonnement nodig? We kopen het product toch al? Het is de hoogste tijd dat deze trend van maandelijkse abonnementen stopt.

Niets ten nadele van de producten van de fabrikanten die kiezen voor een maandelijks abonnement. Het zijn vaak goede producten, maar op jaarbasis kan het bedrag vaak flink oplopen met een abonnement. Helemaal als je meerdere camera’s in en rond het huis wilt plaatsen. Een aantal fabrikanten laten echter zien dat je ook heel goed een slimme beveiligingscamera op de markt kunt brengen waarbij je alleen de aanschafkosten hoeft te betalen. Je hebt dan gewoon alle functies tot je beschikking, zonder extra kosten. In dit artikel kijken we daarom naar drie aanraders op het gebied van slimme camera’s, zonder maandelijkse kosten.