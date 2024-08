Philips lanceert RSL3000 robotgrasmaaier met gps

De Philips RSL3000 robotgrasmaaier met GardenCare intelligente-technologie maakt gebruik van gps om je gazon in parallelle lijnen te maaien. De maaier keert automatisch terug naar zijn basisstation om op te laden en begint weer met maaien vanaf het punt waar hij was gebleven. Hoewel de maaier over gps beschikt is er nog altijd een grensdraad vereist.

Met de HomeRun-app kun je maaischema’s op afstand instellen, monitoren en beheren. Dankzij de maaitechniek met parallelle lijnen mist de grasrobot volgens de fabrikant zelf geen enkele plek, en is de klus drie keer sneller geklaard dan met een traditionele grasmaaier die in een willekeurig patroon maait. Ook moet de maaier moeiteloos schoon te maken zijn met de tuinslang, omdat je de robotmaaier op zijn kant kunt zetten.

De grasmaaier eigenaar kan kiezen voor een aftersales pakket , waaronder een winteronderhoudspakket dat ervoor zorgt dat je grasmaaier in topconditie blijft. Deze service omvat:

Testen en onderhoud van draaiende onderdelen

Functioneel testen van sensoren en motoren

Visuele inspectie

Batterijtests

Software-updates

Vervanging van messen

Grondige reiniging

De Philips RSL3000 robotgrasmaaier wordt opgehaald en gereinigd, krijgt de nieuwste software-update, de messen worden vervangen en de maaier wordt gedurende het winterseizoen in een droge en warme omgeving opgeslagen. Aan het begin van de lente wordt de maaier teruggebracht naar zijn eigenaar. Philips biedt ook een thuisinstallatieservice aan. Deze service houdt in: het plaatsen van de grensdraden, het installeren van het laadstation en het geven van een basisuitleg over de werking van de robotgrasmaaier.

De Philips Robotgrasmaaier 3000 serie (RSL3000/10) heeft de volgende specificaties:

Installatie: Gebaseerd op draad

Geluidsniveau: 64 dB(A)

Waterbescherming: IPX5

Maaiduur per cyclus: 130 minuten

Oplaadtijd: 120 minuten

Maaihoogte: 20-60 mm (handmatige aanpassing)

Maaibreedte: 18 cm

Connectiviteit: Bluetooth / WiFi

Objectdetectie: Bumpsensor

Parallel maaien: Ja

Weer-/regensensoren: Ja

Beveiliging: GPS/WiFi met pincode

Garantie: 2 jaar

De Philips Robotgrasmaaier is verkrijgbaar vanaf de adviesprijs van 999,99 euro, inclusief installatie thuis.