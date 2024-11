Nieuwe uitgave: Digital Movie 160 2024

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

OP DE COVER

De Dickens kerstmarkt

FUJIFILM GFX100SII

Sigma 30 mm F/1.4 DC DN Contemporary

Panasonic Lumix DC S9

Davinci Resolve 19 & Final Cut Pro Mac 10.8

DIGITAL TEST

FUJIFILM GFX100SII – Betaalbare robuuste en hoogwaardige middenformaat-systeemcamera

De FUJIFILM GFX100 II middenformaat systeemcamera ging de boeken in als de ultieme beeld-machine voor foto en video. Echter wel met een stevig prijskaartje. Voor hen die kwijlend met een beperkt budget langs de zijlijn stonden, is er nu hoop. Een op belangrijke punten verbeterd GFX100S II-model voor minder dan € 5500,-. Een topper in zijn genre en prijsklasse voor wie het uiterste uit beelddetail, scherpte en kleurweergave wil halen.

Hisense 65U79NQ – Miniled-tv, nu ook in de middenklasse

Ook bij de meer betaalbare modellen is miniled doorgedrongen. De 65U79NQ biedt naast een miniled-achtergrondverlichting met local dimming ook quantum dots én mooie specificaties voor gamers. Daarmee lijkt hij breed inzetbaar te zijn.

Panasonic Lumix DC S9 – Fullframe L-mount compact voor de content creator en influencer

Een voor fullframe lekker compacte en lichte body geheel ontwikkeld voor de content creator, vlogger en multimediagebruiker in de Cloud en Frame.io. Tevens uitgerust met realtime LUTs voor on the spot postproduction. Dat is de Panasonic Lumix DC S9, een in zijn soort revolutionaire camera die mikt op de nieuwe generatie mediamakers, Tiktokkers en influencers.

Onkyo TX-8470 – Een gat in de markt

Het merk Onkyo – Onkyo is een Japans woord dat ‘sound acoustics’ betekent – werd in april 1946 opgericht door Takeshi Godai met als doel het creëren van een hoogwaardige luidspreker. Het eerste commerciële product was echter geen luidspreker maar een pick-upelement. De winst werd gebruikt om een fabriek op te zetten en research te doen. De fabriek opende in 1948 en zo begon de ‘Onkyo Sound Story’. Het merk volgde altijd een eigen koers met apparatuur die in positieve zin afweek van de massa. Wie in de 70’s en 80’s een Onkyo product in huis had werd door muziekliefhebbers voor vol aangezien. Met de Onkyo TX-8470 Netwerk Stereo Receiver wijkt het merk ook weer af van de massa. Bewust wordt gekozen voor tweekanaals weergave en niet voor een meer gebruikelijke surroundopzet. Verwacht geen uitgekleed apparaat, de TX-8470 biedt alles wat je maar kan wensen en misschien wel meer.

Davinci Resolve 19 & Final Cut Pro Mac 10.8 – De slimste jongetjes uit de AI-montageklas APS-C en MFT

De moderne montagesuite omarmt kunstmatige intelligentie. AI helpt niet alleen bij het versnellen van anders arbeidsintensieve processen maar verleent ook zijn diensten bij het exploreren van creatieve mogelijkheden. Zowel Blackmagic’s Davinci Resolve19 (Windows en MacOS) als Aple’s Final Cut Pro 10.8 (MacOS en iOS) zijn doorontwikkeld tot zo’n beetje de slimste jongetjes van de AI-montageklas.

Sigma 30 mm F/1.4 DC DN Contemporary – Een uitstekende primelens voor APS-C en MFT

Primelensen hebben een vast brandpunt. Je kunt er niet mee zoomen. Dat lijkt een beperking maar je kan ook gewoon voor- of achteruit lopen om de juiste compositie te bepalen. Een groot voordeel van primelensen is dat zij vaak de allerhoogste beeldkwaliteit bieden. Zo ook bij deze lichtsterke Sigma 30 mm F 1.4 DC DN Contemporary geschikt voor foto en video.

DIGITAL ACHTERGROND

Alles dat je moet weten over de mini-LED technologie voor televisies

Fabrikanten blijven naarstig zoeken naar manieren om het contrast op een LCD-tv te verbeteren. En het lijkt er op dat mini-LEDs daar een belangrijke rol in zullen spelen. Maar wat is dat, een mini-LED tv? Hoe werkt het? Is er een relatie met micro-LED? In deze achtergrond geven we je een antwoord op al die vragen.

DIGITAL PRODUCTNIEUWS

Panasonic HC-VX3 & HC-V900 – Twee nieuwe camcorders

DIGITAL PRAKTIJK

De Dickens kerstmarkt – Sfeervol en een lust voor het oog

Op de Dickens kerstmarkt of -festijn komen de negentiende-eeuwse typetjes van deze Engelse schrijver echt tot leven. Scrooge, Mr. Pickwick, Oliver Twist met de weeskinderen en boefjes, schrijvers, ambachtslieden, brave burgers, kantoorklerken, verkopers, de Christmas Carol-zangers, dronkenlappen en zwervers. Allen gestoken in de authentieke kledij van dit pittoreske tijdperk. De straten en decors vormen de achtergrond van een typische Engelse stad uit dit tijdperk.

DIGITAL REPORTAGE

FUJIFILM presenteert X-M5 en nieuwe objectieven in Burgers’ Zoo

FUJIFILM heeft de nieuwste producten voor 2024 gepresenteerd. Wij waren er bij in Burgers’ Zoo in Arnhem, waar we uitgebreid met de nieuwe camera en objectieven aan de slag zijn gegaan.

