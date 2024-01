Slim bijverwarmen met een elektrisch kacheltje

Een elektrisch kacheltje. Is dat niet heel ouderwets? De techniek is natuurlijk bepaald niet nieuw, maar in deze huidige tijd zijn de elektrische kacheltjes ongekend handig. En ja, ze zijn ook verkrijgbaar in slimme varianten. Makkelijk te bedienen met een app, schema’s instellen en zelfs kunstmatige intelligentie vinden we in een beperkte vorm terug bij sommige merken. Zo weet de kachel op een gegeven moment precies op welk tijdstip jij het lekker warm wil hebben.

Waarom is zo’n elektrisch kacheltje nu zo handig? Ik zal een voorbeeld schetsen en dat slaat meteen op mijn eigen situatie. Alhoewel ik zelf weinig te klagen heb over mijn particuliere huurwoning, is de vloerverwarming hier me wel een doorn in het oog. Er is namelijk geen zoneregeling. Iedere kamer wordt dus tegelijk warm en het is niet individueel per kamer te regelen. Al die vierkante meters verwarmen is dus nogal onzinnig en een dure hobby als je overdag gewoon in je thuiskantoor zit. Was dit nu een koophuis geweest, dan was zoneregeling echt een must geweest. In een huurhuis ga ik er echter geen tijd en geld in stoppen, maar onnodig stoken of juist in de kou zitten? Nee, ook dat gaan we niet doen. Ook als ik om me heen kijk naar vrienden in particuliere huurwoningen zijn er vaak beperkingen. Slaapkamers kunnen niet warmer dan 16 graden gezet worden en als dat tevens je studeerkamer is, dan heb je behoorlijk pech.