Philips Hue Sync-app nu ook beschikbaar voor LG-tv’s

Twee jaar geleden maakte Signify de Philips Hue Sync-app beschikbaar voor Samsung tv’s. De app laat je jouw Philips Hue-lampen synchroniseren met de content op jouw televisie van Samsung. Inmiddels is de app ook gelanceerd voor televisies van LG, alleen moet je wel een LG-tv van 2024 of nieuwer hebben met webOS 24 of nieuwer. De introductie van de app op LG-televisies was al aangekondigd tijdens de CES 2025 vorige maand.

De prijs is ook identiek aan die voor Samsung-gebruikers. Je kunt een abonnement afsluiten voor 2,99 euro per maand. Wil je dit niet? Dan is de app ook te koop voor maar liefst 130 euro. Hiermee krijg je dan toegang tot de app op één televisie. Via het abonnement van 2,99 euro per maand krijg je toegang tot de app op drie televisies.

Je kunt via de Philips Hue Sync-app de content op het scherm synchroniseren met je Philips Hue-lampen, net zoals Ambilight werkt. Het werkt met spelcomputers en settopboxes, maar ook met Disney+, Netflix en streamingdongles. De app ondersteunt ook 8K, 4K, HDR10 en Dolby Vision, zo weet Tweakers. De Philips Hue Sync-app is per direct beschikbaar voor gebruikers in Nederland en België.