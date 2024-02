Review: Yale Slimme Videodeurbel – Betrouwbaar en razendsnel

Beeld en geluid

Nadat we de app goed hebben ingesteld is het tijd om te kijken naar het beeld en geluid. En dit valt toch een beetje tegen, ondanks dat het in 1080p is. De kijkhoek is heel breed, maar je krijgt een uitsnede te zien wanneer er iemand aanbelt. Je kunt de pixels dan bijna tellen. Ook uitgezoomd is het beeld niet om over naar huis te schrijven. In deze tijd mag je toch echt wat meer verwachten, want de concurrentie heeft over het algemeen een betere beeldkwaliteit. Ja, je kunt zien wie er voor de deur staat, maar echt scherp kunnen we het niet noemen. De brede kijkhoek is fijn, want je kunt goed naar links en rechts kijken, maar met name naar onderen mis je toch wel een stukje. Het is mogelijk om een kind te missen aan de voordeur en eventuele pakketjes in de gaten houden zit er ook niet in. De camerasensor heeft ook moeite om te focussen. Schijnt de zon buiten en loopt er iemand het beeld in met donkere kleding? Dan duurt het echt een tijdje voordat de camerasensor daar op ingesteld is. Het is alsof we naar een webcam van vijftien jaar geleden kijken. En dat is toch wat apart in 2024.

Het geluid werkte in eerste instantie niet. Heel vreemd, want het geluid van de videodeurbel werd doorgestuurd naar mijn telefoon, maar de speaker in de videodeurbel liet geen enkele reactie terug horen. Wellicht was de videodeurbel nog iets aan het instellen op de achtergrond, want na vijf minuten werkte het ineens wel en is het geluid het ook blijven doen. Tip: de speaker van de Yale Slimme Videodeurbel staat standaard op volume 5. Zet dit gelijk maar even flink wat hoger, want anders kan niemand je voor de deur verstaan. Zet je het volume wat harder, dan werkt het geluid prima en kunnen jij en je bezoeker elkaar goed verstaan.