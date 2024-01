Wifi 7 officieel: dit mag je van de grote upgrade verwachten

Het voelt nog een klein beetje als de dag van gisteren dat we over wifi 6 of wifi 6e schreven. Die standaarden bestaan nog helemaal niet zo lang. Maar tijd werkt net even anders in techland. Daar waar er nog zes jaar tussen wifi 5 en wifi 6 zat, zat er nog maar twee jaar tussen wifi 6 en 6e. Wifi 7 heeft officieel drie jaar op zich laten wachten. Maar oplettende lezers hebben gezien dat reeds wifi-routers verkrijgbaar zijn die ondersteuning aanbieden voor de nieuwe standaard. Hoe kan dat precies en wat is er sinds de ‘eerste introductie’ veranderd? We vertellen je er alles over in dit artikel.

Wifi 7: van het begin tot nu

Toen er medio 2023 al routers op de markt verschenen die claimden wifi 7 te ondersteunen, was dat technisch gezien geen leugen. Destijds was namelijk al bekend wat de specificaties van de nieuwe standaarden zouden zijn. Daardoor konden fabrikanten alvast vooruitlopen op zaken en producten uitrusten met de juiste hardware aan boord. Hardware die dus ondersteuning – in de toekomst – aanbiedt voor producten die officieel gecertificeerd zijn voor wifi 7. Zo hebben we bijvoorbeeld al smartphones voorbij zien komen met wifi 7 aan boord. Daar is dus op zich niets vreemds aan.

Maar wat is er dan nu anders? Nou, Wi-Fi Alliance heeft officieel aangekondigd producten te certificeren. Met zo’n certificaat aan boord weet je als gebruikers honderd procent zeker dat het product in kwestie geschikt is voor wifi 7 (eerder hoefde dat dus niet het geval te zijn, ook claimden bedrijven van wel). In de komende maanden gaan we dus heel veel apparaten zien die support hebben voor de wifi-standaard. Dit kunnen smartphones zijn, maar ook laptops, routers en smarthomeproducten. Als het internet nodig heeft, zou je wifi 7 kunnen tegenkomen.

Het is nog niet duidelijk of alle wifi 7-routers van nu een certificaat krijgen voor de nieuwe standaard. Dat betekent niet dat apparaten die nu overgeslagen worden niet goed werken met wifi 7-netwerken; maar met zo’n certificaat weet iedereen simpelweg sneller waar die aan toe is.