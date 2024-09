Review: Philips Hue Twilight Sleep and wake-up light

Design

Philips Hue is een premium merk en daar hoort natuurlijk ook een premium design bij. Op dat vlak weet het merk dan ook vaak hoog te scoren. De Philips Hue Twilight Sleep and wake-up light doet niet onder voor de eerder gelanceerde lampen, met een uniek en strak design dat in menig modern interieur past. Het is een compacte, simpel ogende en met premium materialen afgewerkte lamp, voorzien van een aparte voet die van kurk gemaakt is. Met een afmeting van 33 bij 15,9 bij 16,4 centimeter neemt de lamp weinig plek in op je nachtkastje.

Aan de achterzijde van de lamp zijn drie led-modules achter diffuus plastic geplaatst waarmee de omgeving (de muur) verlicht wordt, en de lamp aan de voorzijde is één led-module die gebruikt kan worden voor sfeerlicht of praktisch licht, bijvoorbeeld voor het lezen van een boek. Aan de bovenzijde zien we twee knoppen terug waarmee onder meer scenes ingeschakeld kunnen worden, automatiseringen gestart kunnen worden en de lamp aan- of uitgezet kan worden.