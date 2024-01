Samsung stapt met de Galaxy S24-serie ook het tijdperk van kunstmatige intelligentie in. De nieuwe Galaxy S24, Galaxy S24+ en de Galaxy S24 Ultra kunnen gebruikmaken van AI op verschillende vlakken, van spraak- en tekstvertalingen tot creatieve vrijheid met de Galaxy ProVisual Engine. Vooropgesteld mag duidelijk zijn dat de nieuwe smartphoneserie weer beschikt over de nieuwste hardware aan boord. Aan boord vinden we dit keer niet een chipset van Qualcomm, zoals vorig jaar, maar gaat Samsung weer terug naar de Exynos-chipset.

Dit zijn de Galaxy S24 en Galaxy S24+

Deze beide toestellen lijken het meeste op elkaar, maar kennen enkele verschillen. De verschillen zijn zelfs groter dan bij de voorgaande iteraties, alhoewel de toestellen in de basis toch veel op elkaar lijken. De Galaxy S24 heeft een FHD+ Dynamic Amoled-scherm van 6,2-inch met 8 GB werkgeheugen en 128 GB of 256 GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 4.000 mAh. Opladen kan met de 25W-adapter, terwijl ook draadloos opladen ondersteund wordt.

De Samsung Galaxy S24+ heeft een groter Dynamic Amoled-scherm van 6,7-inch. Dit keer treffen we een QHD+-resolutie (120Hz) aan. Kies uit 12 GB werkgeheugen en 256 GB of 512 GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 4.900 mAh en kan met 45W opgeladen worden. Een stukje sneller dan het reguliere toestel dus.

Wat beide smartphones gemeen hebben is het camerasysteem. Zo is er een hoofdcamera van 50 megapixel met optische beeldstabilisatie en een diafragma van f/1.8, een ultra-wide camera van twaalf megapixel, telephoto camera van tien megapixel met 3x optische zoom en een frontcamera van twaalf megapixel. Beide toestellen zijn voorzien van Android 14 met One UI 6.1 en beschikken over een IP68-classificatie en zijn stof- en waterbestendig.

Dit is de Samsung Galaxy S24 Ultra

De Samsung Galaxy S24 Ultra is het nieuwe topmodel. Geen gebogen schermranden, maar een recht en plat scherm. Je krijgt 12 GB werkgeheugen en 256 GB, 512 GB of 1 TB aan opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 5.000 mAh en kan met maximaal 45W opgeladen worden. Ook de stylus van Samsung, de S Pen, keert terug bij het Ultra-model.

Foto’s maken kan met de hoofdcamera van 200 megapixel met optische beeldstabilisatie en een diafragma van f/1.7. Verder vinden we een ultra-wide camera van twaalf megapixel, telephoto camera van 50 megapixel met 5x optische zoom en een tweede telephoto camera van tien megapixel met 3x optische zoom aan boord. Voorop vinden we een selfiecamera van twaalf megapixel. Er is ondersteuning voor 5g, wi-fi 7, bluetooth 5.3 en je vindt Android 14 met One UI 6.1 aan boord. Ook dit toestel is stof- en waterbestendig dankzij een IP68-classificatie.

Kunstmatige intelligentie en zeven jaar updates

De Samsung Galaxy S24-serie beschikt over Galaxy AI. Deze kunstmatige intelligentie is ontwikkeld door Samsung en helpt bijvoorbeeld middels Live Translate, waarbij in realtime spraak- en tekstvertalingen van telefoongesprekken mogelijk worden. Via Interpreter zie je live-gesprekken en de directe vertaling. Chat Assist helpt met duidelijker formuleren, terwijl diverse AI-tools dankzij de ProVisual Engine helpen om je creatieve vrijheid middels fotografie te vergroten. Ook leuk: Samsung gaat Google achterna. Ook bij de Samsung Galaxy S24-serie krijg je maar liefst zeven jaar updates, zowel zeven jaar nieuwe Android-versies als zeven jaar beveiligingsupdates.

Prijs en beschikbaarheid

De Samsung Galaxy S24-serie is verkrijgbaar vanaf 31 januari. De Samsung Galaxy S24, S24+ en S24 Ultra zijn beschikbaar vanaf respectievelijk 899 euro, 1.149 euro en 1.449 euro.