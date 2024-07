Welke Apple Mac voor video, foto of audio?

Het aanbod van de verscheidenheid aan Apple Mac-computers maakt dit tot een waar keuzewoud voor de beginnende video-editor, fotograaf en muziekmaker. Welke machine in welke uitvoering past nu bij mijn tak van de creatieve hobby? Voor de meer professionele gebruiker is de keuze wat compacter doch zeker nog niet eenvoudig. Eenmaal de juiste Mac geselecteerd dan gaan de poorten naar de ultieme creatieve ervaring, snelheid en veel mogelijk heden voor video, fotografie en audio pas echt open.

De juiste keuze hangt af van een aantal zaken: De M-processor(en), de uitvoering van de computer zelf, het video-geheugen, beeldscherm en aantal beschikbare aansluitpoorten. Er is voor elk wat wils en budget maar wel even opletten welke type Mac nu voor jouw hobbytak de beste is.

De M-processoren

Apple maakt gebruik van eigen microprocessoren, de M-CPU’s. Dat zijn samengestelde microchips met daarop zowel de rekenkernen voor de systeembesturing, neurale kernen (machineleren) en datastromen als de grafische kernen (GU’s) en geheugenopslag. Men spreekt van een systeem op een chip (SOC).

Hoe meer kernen aan boord des te sneller en veelzijdiger de door Apple zelf ontwikkelde M-chip is. In het algemeen kloppen de M-processoren die van de Windows-concurrentie in dezelfde prijsklasse op veel fronten. Maar je hoeft je niet blind te staren op het aantal CPU- en GU-kernen. Al snel is het meer dan genoeg voor hobbygebruik. Niettemin als je 20 ProRes 8K videostromen in realtime ambieert dan kan Apple jou daarbij van dienst zijn. Voor doorsnee hobbygebruik zijn 8-10 besturingskernen en 16-30 GPU-kernen meer dan voldoende.

Het oudste type is de M1. Die is allerminst bejaard (2020-2022) en overtreft zelfs de Intel i7 en AMD CPU’s op menig toepassingsgebied. Combineer je twee M1-chips tot een zogenaamde Max-configuratie dan blaast de Mac nog altijd de sterren van de hemel. Dan zijn er ook nog de Pro- (meer kernen dan de standaard M1-chip) en Ultra-telg (Nog veel meer kernen, zelfs meer dan de Max) die hem van AV-jetje geven. Let tevens op de hoeveelheid beschikbaar geheugen dat varieert van 16 GB, 24 GB en 32 GB tot 64 GB en zelfs 128 GB) plus de daarbij behorende bandbreedte van 100-800 GBps.

De M2-versie is in de praktijk 10-20% sneller dan de M1 afhankelijk van het aantal kernen. Een belangrijke verbetering is de Apple Media Engine die een snellere video encoding en decoding geeft voor de standaard M2-chips geeft. N.B. De Pro en Max versies van de M1 hadden dit ook al. Tevens is de M2 chip energiezuiniger dan de M1. De Ultra-versie is een waar beest voor de AV-computer.

Dan de huidige overtreffende trap de M3 (2023). Weer tot zo’n 20% sneller dan de M2, circa 60-65% sneller dan de M1 en nog zuiniger met energie. De M3Max en M3Pro zijn de krachtigste telgen. Op het moment van schrijven was er nog geen Ultra-versie, Via AV1-encoding optimaliseert deze M3-chip het streamen van video. Nieuw zijn verder Dynamic Caching, waarbij lokaal geheugen in hardware in real time wordt toegewezen. Voor elke taak wordt heel precies alleen de hoeveelheid geheugen gebruikt die ook echt nodig is. En ray-tracing met hardware-versnelling. (Interessant voor VR en gaming).

Uitbreidingsmogelijkheden en poorten

De Mac-computers zijn op de MacPro na volledig dichtgetimmerd. Achteraf kan je er geen grotere SSD, meer geheugen of een andere processor in de behuizing zetten. Let daarom bij aankoop goed op wat er minimaal nodig is! Voor video en audio zijn dat 16 GB aan RAM (voor meerdere realtime tracks) en een SSD van 512 GB tot 1 TB. Voor de SSD kan de gebruiker altijd nog een extern model van 1-2 TB op de Thunderbolt-poort aansluiten. Dat is goedkoper dan een grotere SSD disk intern van Apple kopen.

Het aantal poorten kan net te krap zijn. Voordat je het weet is er een tekort aan connectoren voor extra drives, SDcard-readers, USB-sticks en beeldschermen. Let op hoeveel Thunderbolt/USB3 of 4, USB-standaard-poorten en aansluitingen voor HDMI 2.1 en Ethernet beschikbaar zijn. Een oplossing voor de te weinig poorten vormt het aansluiten van een hub met meerdere aansluitingen en/of kaartsleuven.

De Mac mini

Een prima en voordelige stap in de Mac-wereld is de Mac mini, Vanaf € 719,- heb je er al eentje met M2-chip die meer presteert dan een high-end iPad of gewone Windows-pc. Alles zit zoals de naam al aangeeft in een mini desktopkastje dat je gemakkelijk in de eigen AV-studio wegwerkt. Behalve de Mac mini zelf heeft de gebruiker nog een toetsenbord, muis en beeldscherm nodig.

Wij raden minimaal een model met 16 GB Ram en een 512 GB SSD aan. Dat kost rond de € 1.200. De Mac Mini M2 standaard. beschikt over twee Thunderbolt-, 2 USB, een Ethernet, een HDMI en minijack audio-aansluiting. Je kunt er twee beeldschermen, een HDMI 2.1 (8K 60Hz) en een Thunderbolt (6K 60HZ), op aansluiten.

De Mac mini met de M2Pro kost rond de € 1.500,- maar dan heb je ook fors meer kracht voor video, foto en geluid in huis die eigenlijk niet onderdoet voor een werkstation. Aanbevolen bij uitgebreide beeldbewerking en mixen met veel audio & effectsporen. Er zijn 4 Thunderbolt connectoren verder gelijk aan de standaard M2. Bij beide modellen kan je nog meer Ram-geheugen kiezen: De M2 24 GB en de Pro 32 GB. Verder heb je een paar goede geluidsboxjes en eventueel nog een microfoon nodig.

De iMac M3 24 inch

De all-in-one bij de Macs is de iMac met een M3-chip en hoogwaardig Retina 4,5K 24 inch beeldscherm. Het toetsenbord en de muis van Apple zitten er meteen bij. Dit model spreekt de gebruiker aan die naast AV-bewerking ook veel standaard thuis- en kantoortaken op deze Mac-computer wil uitvoeren. Aardig is dat deze iMac in meerdere kleuren leverbaar is.

Het basismodel is met 8 GB geheugen en een 256 MB SSD gewoon te pover voor veeleisende video- en fotografen en soundfanaten. Ook doet dit de capaciteiten van de M3 SOC geen recht. Dat verandert op slag als je er eentje aanschaft met 16 GB RAM en een 1 TB SSD. Circa € 2.600,-. Het enige dat dan nog ontbreekt is een externe SD-card-lezer want de sleuf hiervoor ontbreekt op het computerhuis. Met 24 GB aan RAM zit je helemaal jofel.

Er zijn twee Thunderbolt USB4-poorten, Twee USB C-poorten, Wifi 6E, een 3.5 mini jack voor audio, Bluetooth 5.3 en Ethernet aan boord. Het geluid is met zes speakers en Dolby Atmos heel goed voor een desktop. Ook de interne microfoon en 1080P camera functioneren naar tevredenheid. Voor de liefhebber spraakgestuurd per ‘Hé Siri’. Er zijn diverse adapters voor VGA, HDMI, DVI en Thunderbolt beschikbaar. Desgewenst valt er een extra beeldscherm aan te sluiten.

De Mac Studio

De Mac Studio vormt de ideale keuze voor een compacte en redelijk geprijsde thuisstudio bij het bewerken van video, foto en geluid. Er schuilt veel kracht in het systeemkastje dat ook nog eens over een respectabel aantal poorten/aansluitingen beschikt. De Mac-studio is bedoeld voor de gevorderde amateur (prosumer) en kleinere professionele video editor, fotograaf en muziek mixer/componist. Meerdere 4K streams of 8K in realtime voor video-editing. Of ontelbare sporen bij het componeren van muziek in Apple Logic Pro. Idem bij Photoshop bestanden met duizenden lagen. De Mac Studio draait er allemaal de hand niet voor om.

Ons inziens is voor de geavanceerde amateur de M1 Max 24 core GPU uitvoering met 32 GB en een SSD van 512 GB tot 1 TB meer dan genoeg. En bovendien nog een stuk voordeliger dan een volledig uitgeruste iMac 24 inch M3 of de M2 versie van de Mac Studio. Voor rond de € 1.700,- staat er al een montagepareltje in de eigen AV-studio.

Aan boord zijn vier Thunderbolt 4-poorten, twee USB-A connectoren, idem twee USB-c op 10 Gb/s, een HDMI-poort, 10 GB Ethernet, minijack en een sleuf voor SD-kaarten. Je kunt er met gemak meerdere drives en tot drie beeldschermen op aansluiten. De gebruiker dient er wel toetsenbord, muis, beeldscherm en geluidsboxen bij aan te schaffen.

Wie nog meer power ambieert kan terecht bij de uitvoeringen M2 Max en M2 Ultra. Dan varieert het prijskaartje echter wel van € 2.300,- tot ruim € 5.000,-. Voor menigeen overkill maar als je inderdaad voor 20 realtime sporen 8K gaat of complexe muziekproducties uitvoert valt deze extra kracht niet te versmaden.

De MacBook Pro 16 inch

Een portable computer met de editingkracht van een desktop-werkstation? Dat kan met de MacBook Pro. Liefst met een 16 inch Retina-scherm voor een ruimere blik op de montagevensters. Aan bood uitstekende audio over meerdere ruimtelijke speakers, een prima microfoon en 1080P camera. De MacBook Pro mikt op gebruikers met een compacte studio, veldwerker, rondreizende editors, vloggers, live streamers en mensen die gewoon een krachtige laptop zoeken. Ons inziens voldoet voor de veeleisende amateur en budget-professional al een MackBook M1 Max. Die is al enorm krachtig qua core-configuratie, 32 GB aan RAM en een 1 TB SSD. Het beeldscherm is bij 16 inch om te zoenen. Videobewerking is dankzij de ingebouwde Media-engine voor coderen en encoderen razend snel. Het geluid mag gehoord worden. Je kunt via HDMI en Thunderbolt met meerdere beeldschermen werken. Daar de MacBook Pro M1 inmiddels binnen een jaar al twee opvolgers heeft gekregen met een M2 en M3 chip is de M1-versie op een aantal plekken nog lekker afgeprijsd te koop. Voor rond de € 2.800,- en topmodel montagelaptop in huis.

Zijn de M1’s op of staat er nog meer processorkracht op het verlanglijstje dan komen de M2 Max en M2 Ultra of de recente M3-versies in het vizier. Pure processorkracht, ze gaan te keer als een waar montagebeest, klinken voortreffelijk en kunnen bij de M3 zelfs raytracing aan. Helaas vermeldt het prijskaartje dan wel dik vierduizend tot zelfs zesduizend euro. Voor wie al deze kracht echt nodig heeft goed besteed geld. N.B.: Vermoedelijk zullen de M2-modellen nog aardig in prijszakken als de M3 doorbreekt. De enige beperking aan de MacBook pro zijn minder poorten ten opzichte van de Mac Studio. Driemaal Thunderbolt, 1 HDMI en een SD-kaartsleuf. Voor meer aansluitingen heb je adapters nodig.

De MacPro M3 Ultra

Dan het superwerkstation, de MacPro. Gebaseerd op een M3 Ultra en PCI-uitbreidingsslots (opent de toegang tot de professionele pc-wereld). Dit de enige Mac die je zelf intern geheel op eigen maat en smaak kan samenstellen. Een ware krachtpatser met een idem dito prijskaartje (vanaf € 8.300,-) en een professionele staande pc-kast.

Opklimmend kan de gebruiker kiezen uit een 24 core GPU, tot 76 core GPU, 192 GB aan centraalgeheugen, 22 realtime 8K streams, tot 8 beeldschermen en duizenden proapps. In het algemeen laat de Mac Pro M3 Ultra de concurrentie in dezelfde klasse een flink stuk achter zich. Vaak twee- tot driemaal zo snel. Video editen, ontwerpen in 3D, VR, animaties, grootschalige muziekcomposities en bulk gecompliceerde fotobewerking, het knalt er gewoon uit. De Mac Pro M3 Ultra heeft zeven uitbreidingssleuven. Zes daarvan zijn PCIe sleuven van de vierde generatie, en dat levert twee keer zoveel bandbreedte op voor in- en output van audio en video, netwerkvoorzieningen en opslagkaarten. Zo halen de nieuwste SSD-kaarten van dit type een snelheid van maar liefst 26 Gb/s. Bij de aansluitingen en connectiviteit acht Thunderbolt-poorten voor nog meer aansluitmogelijkheden. De twee HDMI-poorten zijn goed voor een bandbreedte tot wel 48 Gb/s, en dat maakt een resolutie mogelijk tot 8K en een refresh-rate tot 240 Hz. Voor draadloze verbindingen worden Wifi 6E en Bluetooth 5.3 ondersteund. Uiteraard ontbreken 3.5 mm minijack, 2 x USB-A en tweemaal HDMI niet. En tot slot is de koeling van deze enorme krachtpatser dik in orde. Als je toch bezig bent passen hier ook nog een paar Apple Pro Display XDR schermen bij.

De voornaamste kracht bij de Pro zit hem in de uitbreidingsmogelijkheden. Dit in de vorm van extra PCI-insteekkaarten voor grafische, audio-, geheugen- en netwerkdoeleinden. Beslist niet voor iedereen. Wel binnen het bereik van productiehuizen, vakonderwijs en rijke videoclubs.

Tot besluit

En dan nog een aantal belangrijke wetenswaardigheden. Een Mac-computer gaat gemiddeld zeven jaar mee en vergt relatief weinig onderhoud. Dat is niet alleen een goede investering maar betekent ook dat tweedehandsmodellen het nog altijd goed doen. Een refurbished type van een gerenommeerde Mac-keten kan voor de hobbyist nog heel aantrekkelijk zijn. Koopt een technofanaat een nieuw M3-type dan kan jij nog heel goed met diens ingeruilde oudere M1 of M2 uit de voeten. Een Mac wordt al compleet geleverd met basissoftware voor video, foto en audio. Wie meer wil kan de grote professionele softwarepakketten ook zo op een Mac draaien.