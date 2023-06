Tijdens WWDC 2023 heeft Apple officieel iOS 17 uit de doeken gedaan. De volgende upgrade voor het populaire besturingssysteem neemt een hoop nieuwe dingen met zich mee (met écht grote veranderingen blijven helaas achterwege). Als iOS-gebruiker mag je in elk geval rekenen op meer opties voor het vergrendelde scherm, een betere ervaring binnen Berichten en FaceTime, extra mogelijkheden voor de Gezondheidsapp en de gloednieuwe Standby-modus. Met die laatste optie verander je de iPhone, wanneer je hem horizontaal oplaadt, in een soort slimme wekker of smart display.

Daarnaast presenteert Apple een nieuwe dagboekapp. Daarin kun je schrijven wat, wanneer en over wie je wil. De app kan je creatieve proces op gang brengen door aanbevelingen te doen op basis van muziek, gebeurtenissen of locaties of door simpelweg een vraag te stellen. Mocht je foto’s of muziek willen toevoegen, die de app zelf naar voren geschoven heeft, dan kan dat met een tap op het scherm. Goed om te weten: je kunt het digitale dagboek achter slot en grendel plaatsen, zodat niemand die kan lezen wanneer je een keer je telefoon aan iemand geeft om iets op te zoeken. Wel zo fijn.