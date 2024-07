OnePlus lanceert OnePlus Pad 2 en OnePlus Nord 4

De OnePlus Nord 4 is de nieuwste midrange smartphone van het merk. De smartphone heeft een amoled-scherm van 6,74-inch met een verversingssnelheid van 120Hz en een resolutie van 2.272 bij 1.240 pixels. Aan boord vinden we de Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 met 12 GB of 16 GB werkgeheugen en 256 GB of 512 GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 5.500 mAh en kun je razendsnel opladen met 100W.

Achterop vinden we een hoofdcamera van 50 megapixel en een groothoekcamera van acht megapixel. De selfiecamera voorop beschikt over zestien megapixel. OnePlus heeft het updatebeleid ook flink aangepakt. De smartphone draait op Android 14 en je krijgt vier grote Android-updates en maar liefst zes jaar beveiligingsupdates. Je kunt kiezen uit de kleuren Mercurial Silver, Obsidian Midnight en Oasis Green.

Dit is de OnePlus Pad 2

De OnePlus Pad 2 is een grote tablet, zelfs groter dan de eerste versie. Dit model heeft een ips-lcd scherm van 12,1-inch met een resolutie van 3.000 bij 2.160 pixels met een verversingssnelheid tot 144Hz. Aan boord vinden we de razendsnelle Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, die ook in de nieuwste high-end smartphones zit, en 12 GB werkgeheugen met 256 GB opslaggeheugen. De batterij van 9.510 mAh kan met 67W snel opgeladen worden.

Achterop vinden we een hoofdcamera van dertien megapixel en voorop een selfiecamera van acht megapixel. Diverse accessoires zijn beschikbaar, zoals een styluspen met de Stylo 2, een Smart Keyboard en een case. De tablet draait op Android 14 en krijgt drie grote Android-updates en vier jaar beveiligingsupdates. De tablet heeft een aluminium behuizing, zes luidsprekers en weegt 584 gram.

Naast de nieuwe tablet en smartphone lanceert de fabrikant ook de OnePlus Watch 2R smartwatch en nieuwe draadloze oortjes met de OnePlus Nord Buds 3 Pro.

Prijs en beschikbaarheid

De OnePlus Nord 4 is vanaf 8 augustus verkrijgbaar in Nederland en België tegen een adviesprijs van 499 euro (12 GB werkgeheugen + 256 GB opslaggeheugen) en 599 euro (16 GB werkgeheugen en 512 GB opslaggeheugen).

De OnePlus Pad 2 en bijbehorende accessoires zijn vanaf 30 juli verkrijgbaar in Nederland en België tegen een adviesprijs van 549 euro (Pad 2), 99 euro (Stylo 2), 149 euro (Keyboard) en 59 euro (Case).

De OnePlus Watch 2R is nu verkrijgbaar in Nederland en België tegen een adviesprijs van 279 euro.

De OnePlus Nord Buds 3 Pro zijn nu verkrijgbaar in Nederland en België tegen een adviesprijs van 79 euro.