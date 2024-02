F1 TV Pro verplicht per direct veel duurder maandabonnement

Het is gekkenhuis zo vlak voor de start van het nieuwe Formule 1-seizoen. Viaplay wordt ineens duurder per 22 mei en F1 TV Pro stopt gewoon volledig met het jaarabonnement. Per direct. Wil je Formule 1 kijken via de officiële streamingdienst van de Formule 1, dan zit je per direct vast aan een verplicht maandabonnement van 11,90 euro. Daarmee ben je veel duurder uit en zit er nog nauwelijks verschil tussen Viaplay (12,79 euro per maand bij een jaarabonnement) of F1 TV Pro (11,90 euro per maand).

Viaplay de goedkopere optie bij delen

De commerciële eigenaar van de Formule 1, de FOM, lijkt Viaplay echt een hand boven het hoofd te houden door de eigen streamingdienst veel minder aantrekkelijk te maken en de Nederlandse consument echt naar Viaplay te sturen. Viaplay is nu namelijk de veel betere (en goedkopere) optie dan F1 TV Pro. Waarom? Je krijgt namelijk gratis F1 TV Pro bij Viaplay. En dat betekent dat je het abonnement kunt delen met een ander huishouden. Zo kijkt het ene huishouden naar de Formule 1 via Viaplay en het andere huishouden via F1 TV Pro. Dus vraag aan familie of vrienden wie het abonnement met je wil delen en je kunt samen naar de start van het nieuwe F1-seizoen kijken.

Laten we hopen dat het mogelijk blijft om het abonnement op deze manier te delen, want afhankelijk van hoe de wind staat blijft er continue iets veranderen bij de twee streamingdiensten. De chaos is wel compleet voor de Nederlandse Formule 1-kijker. De praktijken van zowel Viaplay als F1 TV Pro verdienen absoluut geen schoonheidsprijs.