Apple lanceert iPhone 15-serie: Action Button, Titanium en usb-c

Maak kennis met de iPhone 15-serie. De nieuwe smartphoneserie bestaat uit de iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max. De laatste twee toestellen kennen de meeste vernieuwing, maar we beginnen met het reguliere model en de Plus-variant, dat een iets groter scherm heeft.

iPhone 15 en iPhone 15 Plus

De iPhone 15 en iPhone 15 Plus komt met de A16 Bionic-chipset van de Pro-modellen van de iPhone 14-serie. Het dynamische eiland van deze Pro-modellen komt nu ook naar de reguliere iPhone 15. Deze slimme notificatiebalk heeft daarnaast een upgrade gekregen, waardoor je ook voetbalwedstrijden kunt volgen of hoe lang het nog duurt voordat je je vliegtuig moet boarden. En ja, ook de usb-c-aansluiting is eindelijk aanwezig bij de iPhone 15! Magsafe, voor de magnetische accessoires aan de achterkant, keert ook weer terug.

Het scherm is een Super Retina XDR-display met Dolby Vision-ondersteuning. Het display heeft een maximale helderheid tot 1.600 nits. De piekhelderheid is zelfs opgeschroefd tot 2.000 nits. De iPhone 15 en iPhone 15 Plus zijn vrijwel identiek, behalve het scherm dat bij het laatste toestel een stukje groter is. De iPhone 15 heeft een 6,1″-scherm, terwijl de Plus een 6,7″-scherm heeft. Alhoewel de behuizing identiek lijkt is er toch het nodige aan veranderd. Zo zit de kleur dit keer echt in het glas verwerkt, wat een nieuwe dimensie aan het toestel geeft. Ceramic Shield beschermt het display.

Apple heeft ook de camera’s aangepakt. Zo is er een nieuwe 48 megapixel hoofdcamera met een diafragma van f/1.6. De hoofdcamera maakt gebruik van quad pixel-technologie om vier pixels te combineren tot één. Ook aanwezig is sensor shift optische beeldstabilisatie. Next-generation portraits voor kleurrijke portretten, ook in omgevingen met minder licht, is een nieuwe mogelijkheid. Ook kun je spelen met de focus en diepte van je opnamen met de functie Focus and depth control.

iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max

Daarnaast zijn er de nieuwe Pro-modellen binnen de iPhone 15-serie met de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max. Ook deze modellen komen met de usb-c-aansluiting. De Pro en Pro Max krijgen daadwerkelijk een nieuwe chipset met de nieuwe A17 Pro-chipset die weer een stukje sneller is dan de A16 Bionic. Beide high-end toestellen in de iPhone 15-serie vallen door het titanium design. Hierdoor zijn het de lichtste Pro-modellen van Apple tot nu toe. De ring/silent-knop aan de zijkant is nu programmeerbaar en wordt door Apple voortaan de Action Button genoemd. Je kunt hier zelf een functie aan toewijzen. De Pro en Pro Max hebben dunnere schermranden dan de voorgangers. De iPhone 15 Pro heeft een scherm van 6.1-inch, terwijl de Pro Max een 6.7″-scherm heeft.

Het camerasysteem van de Pro-modellen heeft een flinke update gekregen. De hoofdcamera van 48 megapixel vangt veel licht dankzij de grotere sensor en diafragma van f/1.78 en gebruikt quad pixel-technologie. Nieuwe sensor-shift OIS zorgt voor nog meer stabilisatie, zodat je onder alle omstandigheden scherpe foto’s hebt. Gebruik daarnaast de 5x optische zoom met de twaalf megapixel telephoto camera met een diafragma van f/2.8 met grotere sensor. Tot slot is er ook een ultragroothoekcamera van twaalf megapixel met f/2.2 diafragma. Twee van de drie camera’s kun je gebruiken voor ruimtelijke Spatial Video voor je Apple Vision Pro headset, zodat het lijkt alsof je er echt bij bent.

Prijs en beschikbaarheid

Preorders zijn beschikbaar vanaf 15 september en vanaf 22 september ligt de hele iPhone 15-serie in de winkels.

De iPhone 15-serie komt met iOS 17. De iPhone 15 en iPhone 15 Plus zijn verkrijgbaar in roze, geel, groen, blauw en zwart met opslagruimte van 128 GB, 256 GB of 512 GB. De iPhone 15 is verkrijgbaar vanaf 969 euro, terwijl de iPhone 15 Plus verkrijgbaar is vanaf 1.119 euro.

iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max zijn verkrijgbaar in zwart titanium, wit titanium, blauw titanium en naturel titanium. iPhone 15 Pro is vanaf 1.229 verkrijgbaar met een opslagcapaciteit van 128 GB, 256 GB, 512 GB en 1 TB. iPhone 15 Pro Max is vanaf 1.479 euro verkrijgbaar met een opslagcapaciteit van 256 GB, 512 GB en 1 TB.

