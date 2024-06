Motorola Razr 50-serie: twee nieuwe opvouwbare smartphones

De Motorola Razr 50-serie brengt AI naar de opvouwbare telefoons. De Motorola Razr 50 Ultra is daarbij het toptoestel met een groot extern display van 4.0-inch. Het reguliere toestel heeft een extern display van 3.6-inch. Opengevouwen opent zich een groter scherm, vergeleken met een normale smartphone. Beide toestellen hebben dan een 6.9-inch pOLED display met een resolutie van 2.640 bij 1.080 pixels, waarbij het scherm van de Ultra met maximaal 165Hz net wat vlotter ververst dan de 120Hz van het reguliere toestel.

Iets grotere verschillen zien we bij de chipset. Een MediaTek Dimensity 7300x met 8 GB werkgeheugen en 256 GB opslaggeheugen voor de Razr 50 ten opzichte van de Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 met 12 GB werkgeheugen en 512 GB opslaggeheugen voor de Ultra. De batterij is van het reguliere toestel dan net weer iets groter: 4.200 mAh tegenover 4.000 mAh, maar de kleinere batterij van de Ultra is met 68W wel sneller op te laden dan de 30W van de gewone Razr 50.

Kijken we naar de camera’s, waar AI op veel vlakken mee kan helpen zoals Auto Smile Capture, Auto Night Vision, AI Photo Enhancement Engine, Gesture Capture en Face Beauty, dan heeft de Ultra een hoofdcamera van 50 megapixel en telephotocamera van 50 megapixel op de achterkant en een selfiecamera van 32 megapixel aan de voorkant. De hoofdcamera en selfiecamera van de Razr 50 is identiek, maar de telephotocamera is vervangen door een ultragroothoekcamera van dertien megapixel.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe opvouwbare smartphones van Samsung zijn verkrijgbaar in diverse kleuren. De Razr 50 Ultra is vanaf 25 juni verkrijgbaar voor 1.199 euro in de kleuren Midnight Blue, Spring Green, Hot Pink en Peach Fuzz en de Razr 50 in de kleuren Koala Grey, Beach Sand en Spritz Orange. De Motorola Razr 50 is vanaf 1 juli verkrijgbaar voor 899,99 euro.

