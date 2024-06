iOS 18 introduceert Apple Intelligence en slimmere Siri

Gisteren tijdens de WWDC 2024 heeft Apple de nieuwste versie van iOS laten zien. iOS 18 lijkt een grotere stap voorwaarts te zijn dan dat nieuwere versies in voorgaande jaren hebben gedaan en dat is natuurlijk goed nieuws.

Introductie van Apple Intelligence

AI, oftewel kunstmatige intelligentie, speelt natuurlijk al een grote rol bij Android-telefoons van Samsung, Google en andere merken, maar bij Apple bleef het nog een beetje achterwege. Tot iOS 18 dan, want Apple introduceert Apple Intelligence. De kunstmatige intelligentie maakt allerlei Apple-apps straks slimmer en neemt je taken uit handen. Het wordt een veelzijdige slimme assistent die leert van je persoonlijke wensen en daar vervolgens naar handelt. Zo worden mails automatisch geordend of geschreven en kan AI helpen bij Foto’s. Let wel dat Apple Intelligence alleen komt naar toestellen met de A17 Pro-chip, oftewel de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max.

Meer vrijheid

iOS 18 geeft jou als gebruiker daarnaast veel meer vrijheid op je thuisscherm en het bedieningspaneel. Je kunt straks beide schermen inrichten zoals jij dat wil. Je kunt ruimtes vrijlaten of juist niet in een vast raster plaatsen. In het bedieningspaneel, oftewel snelmenu, kun je straks ook zelf kiezen waar en welke snelkoppelingen je plaatst. Daarnaast is dit menu straks veel uitgebreider.

Siri wordt slimmer

Siri zal vanaf iOS 18 ook slimmer worden dankzij kunstmatige intelligentie. Apple is gaan samenwerken met OpenAI, waardoor Siri straks in de nieuwe versie natuurlijker en slimmer zal reageren. Siri werkt zelfs met ChatGPT en je hoeft niet alleen te praten, maar kan ook typen om stemcommando’s te geven. Dankzij de integratie met Opdrachten kan je veel meer opdrachten tegelijk laten uitvoeren.

Meer privacy, berichten, Foto’s

iOS 18 verandert straks veel aan het besturingssysteem van je iPhone. Zo kan je straks bepaalde apps verstoppen in verborgen mappen, krijgt de Foto’s-app een complete make-over en kun je, ook met behulp van AI, filters toepassen bij het zoeken tussen je foto’s. Dit geldt ook voor Mail, wat straks niet alleen nieuwe functies krijgt, maar waar je ook makkelijker mails terug kan vinden met filters. AI helpt verder bij berichten en je kan berichten inplannen. Ook kan je meerdere effecten meesturen.

En nog veel meer…

Apple heeft daarnaast nog veel meer nieuwigheden aangekondigd. Apple heeft een preview van iOS 18 op de website geplaatst waar je alle nieuwe opties van het besturingssysteem kan vinden.