Android 14 kun je nog meer aan je wensen aanpassen

Android 14 komt eraan en is wellicht niet zo’n grote stap in vergelijking met eerdere nieuwe versies, maar komt wel met diverse nieuwe mogelijkheden om allerlei zaken naar wens aan te passen. Maatwerk is het nieuwe keyword bij Android 14.

Vergrendelscherm aanpassen

Zo kun je in Android 14 het vergrendelscherm aanpassen. Niet alleen kun je snel wisselen tussen wallpapers en informatie die je graag wil tonen, maar ook kun je shortcuts maken vanaf je vergrendelscherm naar bijvoorbeeld Google Home of een QR-code lezer. Ook kun je templates kiezen om vooraf gekozen stijlen in te stellen. Nieuw is ook de mogelijkheid om wallpapers te maken door middel van kunstmatige intelligentie om unieke wallpapers te maken. Is je dat teveel? Dan kun je ook kiezen voor de monochromatisch thema met minimale kleuren. Android 14 brengt daarnaast HDR-foto’s met Ultra HDR om nog meer uit foto’s te kunnen halen.

Meer controle over gezondheid, veiligheid en data

Gebruik je verschillende gezondheidsapps? Waar gaat die data allemaal heen? Middels Health Connect in Android 14 is er een centraal punt waar al jouw gezondheidsdata beveiligd wordt opgeslagen. Zowel Google als andere bedrijven kunnen er dan niet bij. Health Connect werkt met apps als MyFitnessPal, Peloton, Oura, Whoop en meer. Daarnaast krijg je ook op andere vlakken meer controle over je data, waaronder bij apps die om je locatie vragen. De nieuwste versie van Android wordt daarnaast toegankelijker voor mensen met verminderd zicht of verminderd gehoor met diverse tools om het scherm te vergroten en om een gehoorapparaat te koppelen.

Android 14 rolt vanaf vandaag uit naar Pixel-telefoons. Bij fabrikanten als Samsung, Nothing, OnePlus, Oppo, Realme, Sony en Xiaomi zal dat later dit jaar gebeuren.