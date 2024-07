Samsung voegt Matter 1.2-ondersteuning toe aan SmartThings

Matter 1.2 werd door de Connectivity Standards Alliance (CSA) uitgerold in oktober van vorig jaar. De update bracht ondersteuning voor slimme huishoudelijke apparaten. In totaal gaat het om negen verschillende producten, om specifiek te zijn: koelkasten, airco’s, vaatwassers, wasmachines, robotstofzuigers, rookmelders, luchtkwaliteitssensors, luchtreinigers en ventilators. Het is één ding om Matter 1.2 uit te brengen, dat heeft de CSA vorig jaar gedaan, het is vervolgens aan de platformen zelf om de ondersteuning toe te voegen. Samsung heeft dat nu gedaan voor SmartThings.

Vanaf nu kan je de bovenstaande producten dus koppelen aan SmartThings en laten werken met producten van andere fabrikanten. Het doel van Matter is tenslotte om ‘alles-met-alles’ te laten werken, ook al zijn we daar nog niet. SmartThings krijgt daarnaast andere verbeteringen in de nieuwe update met deelbare dagelijkse routines waarbij ook gasten en vrienden er makkelijk gebruik van kunnen maken door simpelweg een qr-code te scannen, nieuwe hub-functionaliteiten, verbeteringen aan SmartThings Energy en verbeteringen aan de interface. De volledige lijst met verbeteringen lees je hier.

Matter 1.3 is ook beschikbaar

Overigens is inmiddels ook Matter 1.3 al beschikbaar. Vorige maand heeft de CSA nieuwe productgroepen toegevoegd. Denk aan EV-opladers, keukenapparatuur en producten voor energie- en watermanagement. Het is wederom aan de smarthomeplatformen om de ondersteuning daadwerkelijk toe te voegen.