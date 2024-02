JJC LCD hood, JJC shooting vloggrip & ministatief en Ulanzi VL49 RGB Mini LED Video Light

JJC LCD hood

Binnenshuis vormen uitklapbare LCD-schermen een uitstekende viewer voor het uitsnijden en beoordelen van de te schieten opnamen. Bovendien verlopen de menu-instellingen veelal via de LCD-viewer, En voor selfies en vloggen is het beoordelen op een naar voren geklapt LCD-schermpje vrijwel onmisbaar. Buitenshuis of in een hel verlichte omgeving zijn die uitklapbare LCD-viewers doorgaans een stuk minder goed te bekijken. Flets, overstraald, te weinig contrast om op te kunnen scherpstellen of uit te snijden en moeilijk zichtbare instelmenu’s. De camerazoeker (als die al aanwezig is) vormt dan een alternatief doch is verre van ideaal. De oplossing voor dit euvel is het plaatsen van een zwart kunstlederen of kunststof schermkapje. Rechthoekig ter grootte van het viewerschermpje en schuin aflopend aan de kijkzijde. JJC heeft een prima oplossing voor het bevestigen van een dergelijke LCD hood. De achterzijde van het kapje plaats je over het LCD-schermpje. Onder en boven op de hood zitten twee flappen met klittenband. Die sla je aan de achterzijde van het LCD-kapje strak over elkaar heen en de zaak zit behoorlijk goed vast. Ook bij een matige wind of licht stoten.

In de praktijk werkt het op een kortere afstand (tot circa 1 meter, liefst korter) behoorlijk goed. Verderaf loopt het zicht weer achteruit. Voor onder de twee tientjes geen gekke koop. Let wel op de juiste breedte (diameter) van de kap voor het desbetreffende LCD-schermpje.

JJC shooting vloggrip & ministatief

Vloggers gebruiken regelmatig een camerahandgreep (shootinggrip) om de camera bij selfies en het vloeiend rond bewegen in de ruimte vast te houden. Belangrijk daarbij is dat je de belangrijkste camerafuncties dan ook vanaf de handgreep kunt bedienen. Doorgaan gaat het daarbij om start/stop voor video en foto, in/uitzoomen, regelmatig ook de scherpstelling en enkele kritische menufuncties.

De handgreep dient uiteraard compatibel te zijn met de gebruikte systeemcamera. Let op het juiste model handgreep en camera. Een keuze is of je de systeemcamera met een speciaal (dedicated) kabeltje of draadloos (Bluetooth) wilt koppelen. Met een kabeltje is goedkoper en kost geen extra inregelen van de cameralink en energie. Bluetooth heeft als voordeel dat de bediening ook op afstand zal werken. Bij sommige draadloze modellen kan je de remote van het statiefje halen. Verder beschikt de vloggrip over een statiefkopje dat kan roteren en kantelen (neigen). De tweede functie van de shooting- of vloggrip zoals hier van JJC is die van een ministatiefje. Er klappen drie pootjes uit. Handig om de camera tijdens vlogs of andere opnametoepassingen ergens vrij op te stellen. Zoals gezegd ook in een aantal gevallen op afstand te besturen. Vloggrips zoals van JJC starten ronde de € 45,- afhankelijk van het cameramerk en al of niet draadloos. N.B.: De vloggrips van het eigen merk zijn nogal eens twee tot driemaal zo duur.

Ulanzi VL49 RGB Mini LED Video Light

Hoe lichtsterk de beeldsensor van de systeemcamera of camcorder ook is, op een gegeven moment wordt de grens bereikt waarop beelden nog in hun natuurlijke kleuren en contrastrijk worden weergegeven. Dan is een dotje extra opnamelicht heel welkom!

Nu neemt een videolamp al gauw behoorlijk wat extra ruimte in beslag bij de tas of jaszak. In vele gevallen achteraf niet nodig. Maar er is vrijwel altijd wel ruimte voor een mini cubelight met 60 RGB LEDs aan boord. Zoals de Ulanzi VL49 RGB Mini LED Video Light. Een oplaadbaar mini-LED-paneeltje met de afmetingen 8 x 6,6 en 3 cm en een gewicht van 1 ons beslist geen zit in de weg. En wat er allemaal niet in een dergelijke mini-lichtkubus zit. 800-200 Lux (respectievelijk 0,5 en 1 meter afstand) aan lichtopbrengst voldoende voor selfies, interviews op 1-2 meter afstand. De lichtopbrengst is traploos regelbaar van 0% tot 100%.

De kleurtemperatuur is instelbaar van 2500 tot 9000 graden Kelvin. En de kleurechtheid is een CRI van 95. In de RGB-modus is er een kleurkeuze/afregeling in 360 stappen. De stralingshoek bedraagt 120 graden.

Met de USB oplaadbare 2.000 mAh accu kan de gebruiker van 2 tot 10 uur voort. De Ulanzi VL49 plaats je in de accessoireschoen van camera, rig/handgreep of op een statief met een coldshoe. Op de Ligtcube zelf zitten ook nog extra koude flitsschoenen voor het uitbreiden van de lichtopbrengst met meerdere units. De bediening verloopt via vier drukknopjes op de achterzijde met een gekleurd LED-balkje. Het is eerst wat zoeken en niet superhandig doch het werkt allemaal naar tevredenheid. Als toetje zijn er nog 14 speciale effecten aan boord. Onder andere flitslichten van verschillende hulpdiensten, tv, party, groen, blauw, rood, stroboscoop en vuurwerk. Voor rond de € 30,- niet duur en veelzijdig.

Meer info

JJC, www.jjc.cc, www.disnet.nl

Ulanzi, www.ulanzi.de