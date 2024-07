NAD kondigt C 700 V2 BluOS streamingversterker aan

Met de ESS Sabre ES9028 DAC belooft de versterker een verfijnde luisterervaring die wordt gekenmerkt door precisie en diepte. Deze verbetering, samen met NAD’s beproefde HybridDigital UcD-versterkertechnologie, moet volgens de fabrikant zorgen voor een krachtige en heldere geluidsweergave die zowel audiofielen als muziekliefhebbers aanspreekt.

Een van de opvallende kenmerken van de C 700 V2 is de integratie van stereo- en surround sound-mogelijkheden. De mogelijkheid om over te schakelen naar een 4.1 Dolby Digital surroundopstelling met BluOS-compatibele achterkanalen en een bedrade subwoofer vergroot de veelzijdigheid ervan, waardoor hij geschikt is voor zowel muziek- als thuisbioscooptoepassingen.

De NAD C 700 V2-streamingversterker is nu klaar voor Dirac Live en biedt gebruikers de mogelijkheid om geavanceerde room correctie functies te ontgrendelen met de aankoop van een Dirac Live-licentie. Met een gekalibreerde microfoon (afzonderlijk verkrijgbaar) en de Dirac-app kunnen gebruikers hun luidsprekers afstemmen. De C 700 V2 slaat maximaal vijf Dirac Live-profielen op en past zich aan verschillende opstellingen en kameromstandigheden aan.

De NAD C 700 V2 heeft alles wat nodig is om muziek af te spelen door simpelweg luidsprekers aan te sluiten. De extra MM-phono-ingang is een verbetering en is bedoeld voor vinylliefhebbers die nu kunnen genieten van hun platen met nauwkeurige RIAA-equalisatie en weinig ruis. Uitgebreide connectiviteit, waaronder HDMI eARC, bidirectionele aptX HD Bluetooth en Apple AirPlay 2, biedt flexibiliteit voor verschillende apparaten en verbetert de integratiemogelijkheden van de versterker in diverse entertainmentsystemen. Er is ook een USB Type-A-poort voor het afspelen van muziek en voor het aansluiten van een optionele kalibratiemicrofoon.

BluOS-streaming en multiroom-functionaliteit vormen de kern van de C 700 V2 en bieden toegang tot meer dan 20 populaire muziekstreamingdiensten, duizenden internetradiostations en lokale digitale muziekbibliotheken. Compatibiliteit met de belangrijkste Home Automation systemen voegt een extra laag gemak toe, waardoor het een slimme toevoeging is aan moderne huizen.

Het ontwerp van de C 700 V2 wordt geleverd met een kleurendisplay met hoge resolutie en een aluminium behuizing. De bediening vindt plaats via de BluOS Controller-app, samen met de meegeleverde afstandsbediening en compatibiliteit met andere IR-afstandsbedieningen.

Belangrijkste kenmerken